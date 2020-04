TV: Bajens vd om "Titanic" som worst case - och välkomnar Zlatan

Hammarbys vd tar ställning kring den allsvenska starten där han berättar att Hammarby hellre skjuter på den allsvenska starten.

– Det är klart att vi kan spela i december och januari. Sen har jag respekt för att inte alla kan göra det. Så just de månaderna blir svåra. Sen tror jag över tid att vi kommer kunna ha antingen konstgräs- eller hybridplaner om ett par år som gör att vi kan spela en bit in i december och kanske börja någonstans en bit in i februari, säger han till Dplay.

Kindlund berättar även vad Hammarby gjort för att rädda ekonomin i klubben. All personal är permitterade och andra insatser kring sponsorer.

– I första steget har det varit problem med kassaflödet. Skulle det vara många matcher utan publik så blir det en resultatfråga också. Vi laborerar hela tiden med olika scenarion. Vi har lite olika krispaket. Sen har vi något scenario som heter "Titanic" också.

– Det är klart att om man spekulerar i att vi skulle få spela hela säsongen utan publik, vad blir det för intäktsbortfall för det?

Dplay: Klarar ni det?

– Ja, vi har en plan för det. Så det kommer vi förhoppningsvis och med stor sannolikhet att göra. Men det kommer bli svintufft såklart. Förhoppningsvis hamnar vi inte där utan kommer igång med publik.

Kindlund berättar också på vilket sätt Zlatan Ibrahmovic kommer att påverka klubben i sin roll som delägare. Och kanske som spelare...

– Vi märker ju bara en sån här dag vilket enormt intresse han bidrar med. Det är ju bra inte minst i såna här tider. Han ökar intresset för Hammarby som ger affärsmöjligheter över tid.

– Jag skulle säga att han är med ganska brett och påverkar.

Kindlund berättar även på vilket sätt Zlatan varit inblandad i värvningar och att han självfallet är välkommen till klubben som spelare också.

– Han får gärna spela med oss. Men han bestämmer det helt själv. Så pass mycket känner jag honom nu att det inte spelar någon roll vad han säger. Men vill han det är han mer än välkommen.

