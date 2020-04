"Då blir det mer som lotteri - då kan du lika gärna gå in på ett casino"

AIK har att stoppa all exponering kring sin ungdomsfotboll - risker för matchfixning i coronatider en bidragande orsak. Malmö FF U:s sportchef Per Ågren tror att det är svårt att helt skydda ungdomarna mot viss exponering - och pekar på att de matcher som spelas i Skåne just nu gör det svårt för matchfixare:

– Vi spelar bara träningsmatcher, och för en matchfixare är det svårt att få fram tillräckligt med information för att det ska vara värt det. Då blir det mer som ett lotteri, och då kan du lika gärna gå in på ett onlinecasino och spela på rött eller svart, säger MFF U:s sportchef Per Ågren till FotbollDirekt.se.





Med uppskjuten allsvenska ökar fokuset på den fotboll som faktiskt spelas - barn- och ungdomsfotboll. Riskerna för matchfixning ökar, och nu har AIK valt att stoppa all exponering kring sin ungdomsverksamhet. Inga intervjuer eller reportage, ingen tv-sändning, ingen exponering i sponsorsammanhang.



– Det här stämmer och är logiskt och ligger i linje med den nya exponering som ökar och sker kring våra ungdomsspelare i takt med att vår a-lagsverksamhet ligger nere. Dessa spelare flyttas fram och får plötsligt långt mycket mer uppmärksamhet än normalt, säger Björn Wesström till FotbollDirekt i dag.



– Det är inte bra. Det här är barn som inte ska riskera ett destruktivt fokus, genom matchfixning eller överhuvudtaget kommersiell exponering i större utsträckning. I Skåne spelas just nu bara träningsmatcher på barn- och ungdomssidan - seriespel är tänkt starta upp den 1 maj, men som läget är nu så är risken för matchfixning på ungdomssidan lägre än vid tävlingsspel - det säger Malmö FF U:s sportchef Per Ågren. Han känner sig trygg med att det sanerar mycket just vad gäller matchfixning.

– Jag tycker det är bra att vi satt gränsen där. Att man kan spela träningsmatcher och inte tävlingsmatcher. Det finns en gräns där som inte "tvingar" spelare att spela matcher på samma sätt. Känner man till exempel symptom så blir det enklare att avstå att spela. Och då blir det mycket nyckfullare för matchfixare. Det tycker jag är en bra regel för stunden, säger Ågren till FotbollDirekt.se. – Nu spelar vi matcher som är inte tävlingsmatcher utan av annan karaktär. Då blir det svårare för matchfixare. Kanske inte att komma i kontakt med spelare, men att spela på de matcherna. Du får inte fram tillräckligt med information för att det ska vara värt att spela på den typen av matcher. Då blir det mer som ett lotteri, och då kan du lika gärna gå in på ett onlinecasino och spela på rött eller svart.

– Så där känner jag mig ganska trygg. Men det är klart att vi måste vara mer vaksamma i vår information och hur vi agerar just nu mot för i vanliga fall. Det tillhör någonting vi diskuterar kontinuerligt med ledare och spelare, och har så gjort i många år. Det är något vi jobbar med konstant i vårt värdegrundsarbete, men även mer konkret vad man ska göra om man blir kontaktad eller uppringd till exempel. Ågren tror att en minskad exponering kan bli en naturlig följd även post-corona. – Vi har ingen information alls ute om våra ungdomsmatcher nu. Och det nya normala blir nog inte som det gamla normala. Det kanske blir så att man exponerar ungdomsfotbollen ännu mindre. Men i förhållande till matchfixning... det finns nog en form av självsanering där, att när allt kommer igång för fullt igen så finns det matcher som är mycket mer intressanta för matchfixare. Seniormatcher kommer alltid locka dem mer, helt enkelt för att det finns så mycket mindre information om barn- och ungdomsmatcher.

Att helt stänga ute exponering mot ungdomsfotboll är svårt tror Ågren. MFF spelade en träningsmatch på ungdomsnivå så sent som igår som sändes via en app: – Det finns appar som används för sändning av matcher, Spiideo till exempel. Och jag tror att det är svårt att stoppa det helt. Vi blev filmade i en match senast igår, det andra laget sände. Det krävs bara att någon filmar matchen och att någon kan lägga upp det på en plattform. Man lägga det bakom betalvägg, och så blir det en intäkt för klubben till exempel.

– Det är väl delvis tänkt för intern scouting också. Men det finns ett i och för sig ett bra syfte med det också just nu i coronatider. För det kan användas för föräldrar, när de nu ombeds stanna hemma och hålla avstånd så kan de se sina barns matcher ändå. Och även för mor- och farföräldrar som kanske är i en riskgrupp och måste stanna hemma helt.

Oaktat coronaviruset, hur ser du/ni på medial exponering av ungdomsfotbollen?

– Det är en balansgång. Vi vill skydda unga individer mot en tidig och osund exponering. Men samtidigt är det också en skolning för seniorfotbollen, om du ska gå hela vägen och nå allsvenskan så kommer du hamna i den spotlighten i alla fall förr eller senare. Man får fundera som klubb hur man vill göra.

– Det sker gradvis när de kommer uppåt i åldrarna, du måste informera mer med dina äldre ungdomare än med dina yngre. När de kommer upp mot U17-U19, då börjar de närma sig mer en vardag som liknar den på elitnivå i seniorfotbollen, och då blir det än mer relevant att tala med dem om vad den verkligheten innebär.

Per Ågren tycker inte att medieexponeringen av ungdomsfotbollen blivit större de senaste åren. Om man tar bort coronaviruset ur ekvationen och de risker som finns där kring matchfixning, så är det inget större mediatryck nu än tidigare säger han. – Nej jag tycker inte det. Vi spelar SM numera med 16-17- och 19-åringar, och när det börjar dra ihop sig till slutspel så är det kanske lite mer exponering i de matcherna. Men om vi tittar både på det som skrivs i lokaltidningarna och i de egna klubbkanalerna så är det 95 procent a-lag, skulle jag säga. Och känslan är att det ligger ganska konstant över tid.



