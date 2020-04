Guldhjälten hoppas bli kvar länge i Djurgården

Tommi Vaiho gick från andramålvakt till guldhjälte förra säsongen.

Nu siktar 31-åringen på ett nytt avtal med Djurgården.

– Jag har många år kvar att ge, säger han till fotbollstransfers.com.

Djurgårdens IF inledde fjolåret med Per Kristian Bråtveit som förstamålvakt – men under sommaren tog Tommi Vaiho över och sammanlagt blev det 20 framträdanden under guldsäsongen.

Hans nuvarande avtal löper ut 2021 men Vaiho har för avsikt att stanna i Djurgården längre än så.

– Jag har kontrakt med Djurgården till 2021 och förhoppningsvis blir det ett nytt kontrakt efter det. Sedan får man se. Jag har många år kvar att ge, säger han till fotbollstransfers.com och fortsätter:

– Jag trivs jättebra. Det känns som att vara hemma för mig. Sedan är det inga diskussioner om nytt avtal just nu med tanke på hur allt ser ut, men det är heller ingen brådska. Jag och (sportchef) Bosse (Andersson) känner varandra väl. Det är ingen brådska.

Guldhjälten kom till Djurgården första gången redan i junioråldern men lämnade sedan för spel i Gais. 2017 var han tillbaka igen och han har tillhört klubben sedan dess.