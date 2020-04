Ishizaki tror inte på Bajen: "Men guldfavorit om Zlatan kommer"

Men skulle Jesper Jansson lyckas övertyga Zlatan Ibrahimovic att skriva på - då gäller helt andra spelregler.

– I dagsläget hade jag tippat Hammarby trea, fyra, säger Ishizaki till FotbollDirekt.se.

Fotbollskarriären är över. Men en ny karriär har startat.

Dplay-experten Stefan Ishizaki väntar otåligt på att allsvenskan och superettan ska blåsas igång. Efter en lång karriär med spel i AIK, Genoa, Vålerenga, LA Galaxy och Elfsborg så blev 2019 37-åringens sista säsong på planen.

– För mig så var det helt rätt tid att sluta. Jag kan inte säga att jag slutade på topp, men jag hade inte gått ned mig så mycket så att jag kände att å fan, vad gör jag här?, säger han till FotbollDirekt.se.

När Discovery hörde av sig om en expertroll så kände han att tajmingen blev perfekt. Ishizaki har tidigare synts till i tv som expert kring MLS.

– Jag tycker verkligen att det här är roligt och jag anser mig själv vara ganska duktig på det.



Är tanken att du ska vara bisittare eller med i studion?

– Lite både och. Det kommer vara blandat. Jag kommer vara väldigt mycket i superettan till en början. Ja, det var i alla fall planen innan allt sattes på paus, säger Ishizaki som tycker att han har stor nytta av att komma direkt från allsvenskt spel.



– Jag har ju väldigt bra koll på allsvenskan, alla som spelar där, och de flesta unga namnen också. I superettan kanske man inte har stenkoll på alla lagen. Jag känner att jag kommer kunna få användning för det som jag var bra på som spelare, att analysera spelet, och läsa motståndarna.

Ishizaki han var med i rutan vid fyra-fem tillfällen på försäsongen. Så vad tycker han är svårast i sin nya roll?

– Men det är att det ska vara ett skönt flow mellan kommentatorn och experten. Att man måste ha bra tajming. Det är väldigt lätt att man pratar lite för mycket. Det kan vara att man pratar om ett anfall som avslutats och sen är det ett nytt anfall i bild. Då vill tittarna inte höra att man babblar om något annat än det som pågår framför deras ögon.



– Så det är mycket tajming man behöver lära sig. Och att inte säga för mycket är en styrka.



Hur ser jobbet ut nu när det inte är några matcher? Tränar du på något sätt?

– Jag har kollat igenom matcher jag gjort genom åren och försöker dra lärdom av det. Sen har jag sett en del Champions League-matcher och allsvenska matcher där jag lyssnar på vad de säger och funderar på vad jag hade sagt i samma situation. Sen är det mycket att man snackar med kollegorna genom telefonmöten. Vi pratar om hur vill att sändningarna ska se ut. Det är ganska mycket planering.



Har du någon mentor?

– Tommy Åström är otroligt duktig. Jag har kört lite Europa League med honom tidigare så han har kommit med jättemånga bra tips. Det är en man ser upp till och försöker lyssna mycket till.



– Sen är jag bra kompis med Bojan Djordjic (Viaplay) som varit med länge. Och även Henok Goitom som jobbat som expert. Man kan alltid ringa dem och fråga om det är något. Jag vet att jag gjorde en studiogrej en gång och ringde och snackade med Henok efteråt om vad han tyckte om min insats. Sen har vi ju chefer som kommer med feedback, likaså producenter.



Zlatan Ibrahimovic i allsvenskan 2020. Tror du att det kommer hända?

– Jättesvårt att spekulera i. Det enda jag kan säga är att Hammarby med Zlatan i laget seglar upp som guldfavorit. För mig var Nikola Djurdjic så pass viktig att den förlusten avsevärt försämrar Bajens chanser.



– Djurdjic var så viktig för laget. Inte bara som målgörare utan på det sättet han slet i försvaret. Visst, han spelade med hjärtat utanpå tröjan ibland och tog en del onödiga kort. Samtidigt drog han med sig laget på ett viktigt sätt. Hammarby har fått in Paulinho och några till men jag tror att Hammarby kommer tappa mycket utan Djurdjic.



– Men får Hammarby in Zlatan. Oj, oj, oj,då får alla andra lag se upp. I allsvenskan spelar det ingen roll att han inte kan springa lika snabbt och att han kanske behöver mer tid med sin touch än tidigare. Han kommer vara på en helt egen nivå.



Så Hammarby är ingen guldfavorit för dig med laget de har i dag?

– I dagsläget hade jag tippat Hammarby trea, fyra. Både Malmö och Djurgården håller jag som bättre. Djurgården tog guldet och har nästan samma trupp förutom Buya och Danielson. Jag tror att Astrit Ajdarevic har en växel till och Erik Berg blir som ett nyförvärv om han kommer tillbaka.



– För Malmös del, som har den bästa truppen, handlar det bara om att inte hamna efter som man gjorde i början. MFF har starkast trupp, så är det bara.



Borde AIK-supportrarna sänka sina förväntningar om en topplacering med tanke på att ekonomin inte tillåter att värva tunga namn?

– Det är svårt. Hur mycket kommer Kolbeinn (Sigthorsson) kunna spela? Hur mycket mer kan Henok Goitoms kropp ge? AIK har många kvalitetsspelare och det är otroligt tufft att spela på Friends Arena som bortalag.



– Sen får vi ju se. Blir det ingen publik så kommer den fördelen kanske inte vara längre. Samma för Hammarby som varit otroliga på Tele2 arena. Utan trycket på arenorna... det får man också lägga in som en faktor om man ska tippa. Nu börjar försäsongen 2.0 för alla lag så det man sett i cupen och i träningsmatcherna kan man nästan lägga åt sidan.



Och var står din gamla klubb Elfsborg i år?

– Får Elfsborg en hyfsad start så kan det vara ett lag för övre halvan. Målet på sikt är att komma tillbaka till att tävla om Europaplatserna. Kanske inte om SM-guld, det tror jag blir för tufft, men får man igång spelare som Jesper Karlsson, Simon Olsson och Marokhy Ndione så kan det ändå bli en ganska hög placering.



– Fast även om allt slår in så tror jag inte att det kommer räcka till Europa League i år. Men deras mål är nog att komma någonstans runt en femteplats.