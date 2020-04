Hammarby med Zlatan fullföljer sin plan

Så ser Hammarbys upplägg för veckan ut efter den uppmärksammade "matchen" som Discovery livesände förra vecka, bekräftar sportchefen Jesper Jansson för FotbollDirekt.

– Vi tränar på som vanligt med våra trupper, säger Jansson.

Hammarbys tv-sända "mini-cup" inne på Tele2 Arena i fredags fick stor uppmärksamhet. FotbollDirekt avslöjade under torsdagen att en form av internturnering skulle genomföras där både spelare från Hammarby och samarbetsklubben IK Frej skulle delta.

Allsvenskans nya tv-partner Discovery livesände, och det hela fick brett mediegenomslag. Inte bara positivt sådant - många var kritiska mot upplägget, som man ansåg stretchade vad Folkhälsomyndighetens rekommendationer om inga träningsmatcher till det yttersta.

Hammarby har kallat det "tävling under träning", ett upplägg med smålag som man skapat för att bibehålla intensitet och få in tävlingsnerv under den rekordlånga försäsongen, som ju numera också är utan träningsmatcher.

Och det upplägget fortsätter man med, enligt uppgifter till FotbollDirekt. Hammarby tränade dubbla pass på Årsta IP under måndagen och Zlatan var med.

Det blir dock inget spel inne på Tele2 Arena de närmaste dagarna, och enligt vad FotbollDirekt erfar så har planerna på fler sändningar från Discovery lagts på is tills vidare. TV-sändning med Bajen och Zlatan ser alltså ut att stanna vid en engångshändelse.

Däremot finns Zlatan Ibrahimovic fortsatt med i träning även framöver, det bekräftas av Hammarbys sportchef Jesper Jansson. Superstjärnan fortsätter med Bajen tills ny info om läget kommer från Milan nere i Italien. I morgon tisdag kommer träningen att ske på Årsta IP, säger Jansson.

– Ja, det blir träning på Årsta. Vi tränar på som vanligt med våra trupper, förhåller oss till de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten satt upp. Utöver vill jag inte kommentera så mycket kring upplägget på våra träningar, säger Jansson till FotbollDirekt.se.

















