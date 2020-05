SPECIAL: Kan MFF:s guldmissar kopplas till detta? - men Bajen är värst

Fotboll handlar om att göra mål. Och gärna mål som punkterar matcher. Samtidigt gäller det att inte släppa in sena mål av risk för att då förlora matchen eller tappa poäng.

Men när är lagen som hetast framåt och kallast bakåt? FotbollDirekt har gjort en granskning av hur allsvenskans topplag har presterat i avgörande lägen de senaste åren och direkt kan vi konstatera att Hammarbypublikens "öka takten sista kvarten" inte hörsammats av Hammarbys spelare ute på planen.



Och undrar om Malmö FF guldmissar de senaste två säsongerna kan kopplas till orken?

När är ett lag egentligen som effektivast?

Är det under slutkvarten när spelarna i motståndarlaget börjar bli trötta eller är det i början av matchen när spelarna är som mest pigga? Frågan är inte lätt att besvara, då det skiftar mycket från lag till lag - och även från säsong till säsong.

Ett intressant exempel som FotbollDirekt tittat på är Malmö FF.

Under SM-guldsäsongerna 2016 och 2017 var laget som allra starkast under slutkvarten.

Båda säsongerna gjorde laget 18 mål under den tiden och 2016 gjorde laget 31,6 procent av alla sina mål den säsongen just under matchens sista 15 minuter.

Tittar man däremot de två senaste säsongerna när laget misslyckats att ta guld, då har laget varit som vassast under första delen av andra halvlek. Laget har alltså frångått sin stryka under slutkvarten, då ett mål under slutminuterna kan avgöra en hel match.

Kanske är det, det som mest bidragit till att MFF missat SM-guldet de två senaste säsongerna.

Och faktum är också att den senaste säsongen släppte laget in 31,3 procent av målen under matchen sista 15 minuter.

Den senaste säsongen var det i stället regerande svenska mästarna Djurgården som var starkast under matchens sista 15 minuter. 13 av lagets 53 mål, alltså 24,5 procent, gjorde laget mellan matchminut 76-90.

Ett lag som har haft svårt att ha sina starkaste perioder under matchens sista kvart är AIK.

Säsongerna 2015-2017 var lagets starkaste period under första halvlekens sista kvart. Men flyttade under SM-guld-året 2018 fram sin starkaste period till precis efter halvtidsvilan, för att under 2019 flytta fram sin starka period ytterligare en kvart, så att den inträffade efter en timmes spel i stället.

Den senaste säsongen var slutkvarten den period i matchen som AIK släppte in flest mål. Av lagets 24 insläppta mål, släpptes 8 mål, tillika 33,3 procent in under den tidsperioden.

Men värst var ändå Hammarby.

Trots idoga uppmaningar från publiken i varje match på Tele2 Arena om att "öka takten sista kvarten" är det snarare motståndarna än Hammarby som har ökat takten.

Under de fem senaste säsongerna är det bara 2017 som Hammarby gjort de flesta av lagets mål under matchens sista 15 minuter. Den senaste säsongen gjorde laget sina flesta mål under tre tidsperioder, 16-30:e minuten, 31-45:e minuten och 61-75:e minuten.

Men under matchens slutkvart släppte laget in 14 mål, vilket är 36,8 procent av de mål som laget släppte in den senaste säsongen. Och faktum är att "Bajen" har släppt in sina flesta mål under matchens sista kvart i tre av lagets fem senaste säsonger.

Ett av lagen som vi har granskat, BK Häcken, har sina bästa perioder i matcherna fram till 75:e minuten. Under ingen av lagets fem senaste säsonger har slutkvarten varit den period som laget gjort flest mål - det har snarare varit före halvtid eller efter ganska precis en timmes spel som varit Häckens bästa perioder vad gäller målskyttet. Däremot har Hisinge-klubben släppt in sina flesta mål mellan minut 76-90 under tre av de senaste fem säsongerna.





AIK

2019: Tidsperiod flest gjorda: 61-75 min, 12 mål, 25,5 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 8 mål, 33,3 procent.



2018: Tidsperiod flest gjorda: 46-60 min, 13 mål, 26 procent. Tidsperiod flest insläppta: 16-30 min, 61-75 min, 4 mål, 25 procent

2017: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 14 mål, 29,8 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min: 6 mål, 27,3 procent

2016: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 14 mål, 26,9 procent. Tidsperiod flest insläppta: 31-45 min, 6 mål, 23,1 procent

2015: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 13 mål, 24,1 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min, 8 mål, 23,5 procent

DJURGÅRDEN

2019: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 13 mål, 24,5 procent. Tidsperiod flest insläppta: 46-60 min, 6 mål, 31,6 procent



2018: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 14 mål, 35,0 procent. Tidsperiod flest insläppta: 46-60 min, 8 mål, 25,8 procent

2017: Tidsperiod flest gjorda: 61-75 min, 12 mål, 22,2 procent. Tidsperiod flest insläppta: 31-45 min, 8 mål, 26,7 procent

2016: Tidsperiod flest gjorda: 16-30 min, 46-60 min, 10 mål, 20,8 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min, 12 mål, 25,5 procent

2015: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 13 mål, 25,0 procent. Tidsperiod flest insläppta: 46-60 min, 9 mål, 24,3 procent.

HAMMARBY

2019: Tidsperiod flest gjorda: 16-30 min, 31-45 min, 61-75, min, 14 mål, 18,7 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min: 14 mål, 36,8 procent.



2018: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 76-90 min, 12 mål, 21,4 procent. Tidsperiod flest insläppta: 46-60 min, 11 mål, 31,4 procent.

2017: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 12 mål, 28,6 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 11 mål, 25,6 procent.

2016: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 11 mål, 23,9 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 16-30 min, 11 mål, 22,4 procent.

2015: Tidsperiod flest gjorda: 61-75 min, 9 mål, 25,7 procent. Tidsperiod flest insläppta: 46-60 min, 11 mål, 28,2 procent.

IFK GÖTEBORG

2019: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 12 mål, 26,1 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 8 mål, 25,8 procent.



2018: Tidsperiod flest gjorda: 46-60 min, 9 mål, 23,7 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min: 14 mål, 26,4 procent.

2017: Tidsperiod flest gjorda: 46-60 min, 76-90 min, 9 mål, 21,4 procent. Tidsperiod flest insläppta: 16-30 min, 31-45 min, 76-90 min, 8 mål, 20 procent.

2016: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 12 mål, 21,4 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min: 10 mål, 22,7 procent.

2015: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 12 mål, 23.1 procent. Tidsperiod flest insläppta: 16-30 min, 76-90 min, 6 mål, 27,3 procent.

BK HÄCKEN

2019: Tidsperiod flest gjorda: 61-75 min, 11 mål, 25 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 10 mål, 34,5 procent.



2018: Tidsperiod flest gjorda: 61-75 min, 12 mål, 20,7 procent. Tidsperiod flest insläppta: 31-45 min, 8 mål, 29,6 procent.

2017: Tidsperiod flest gjorda: 16-30 min, 11 mål, 26,2 procent. Tidsperiod flest insläppta: 31-45 min, 76-90 min, 6 mål, 21,4 procent.

2016: Tidsperiod flest gjorda: 16-30 min, 14 mål, 24,1 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min, 11 mål, 24,4 procent.

2015: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 12 mål, 26,7 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 10 mål, 25,6 procent.

MALMÖ FF

2019: Tidsperiod flest Tidsperiod flest gjorda: 46-60 min, 13 mål, 23,2 procent. Insläppta 76-90 min, 5 mål, 31,3 procent.



2018: Tidsperiod flest gjorda: 46-60 min, 14 mål, 24,6 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 7 mål, 24,1 procent

2017: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 18 mål, 28,6 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 3 mål, 33,3 procent

2016: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 18 mål, 31,6 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min, 6 mål, 23,1 procent

2015: Tidsperiod flest gjorda:31-45 min, 46-60 min, 76-90 min, 11 mål, 20,4 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 8 mål, 23,5 procent

IFK NORRKÖPING

2019: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 17 mål, 31,5 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 8 mål, 30,8 procent.



2018: Tidsperiod flest gjorda: 76-90 min, 12 mål, 23,5 procent. Tidsperiod flest insläppta: 0-15 min, 7 mål, 25,9 procent.

2017: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 10 mål, 22,2 procent. Tidsperiod flest insläppta: 76-90 min, 11 mål, 27,5 procent.

2016: Tidsperiod flest gjorda: 16-30 min, 12 mål, 20,3 procent. Tidsperiod flest insläppta: 31-45 min, 46-60 min, 7 mål, 18,9 procent.

2015: Tidsperiod flest gjorda: 31-45 min, 14 mål, 23,3 procent. Tidsperiod flest insläppta: 61-75 min, 8 mål, 24,2 procent