LÜHR: Inga nya svar om allsvenskan - många kommer att sova dåligt

Hade vi kunnat önska oss ett bättre besked efter mötet mellan SEF, SvFF och Folkhälsomyndigheten? Absolut.

Hade det varit rimligt? Knappast.

Då kan man i alla fall ändå se detta fredagsmöte som ett första steg mot någonting.

Och det är nästa möte som blir det avgörande.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har kanske inte varit vansinnigt intresserad av just idrotten under en historiskt hopplös tid i våra liv, och det har jag den största respekt för.

Men de uttalanden han delat med sig av gällande idrott…, jag menar, de har ju inte direkt osat optimism över att kunna öppna ligor och tävlingar inom en snar framtid. Så om man hoppats på ett rungande “javisst, kör igång allsvenskan den 14 juni och lira lite cupfotboll innan dess” från FHM den här fredagen och känner sig deppig just nu, så är det en aningen naiv inställning.

Vänder man istället på det så kom parterna äntligen till skott och fick till det här mötet. Det har av naturliga skäl dröjt, och det var efterlängtat.

Och FHM vet nu i alla fall vad det står i det protokoll som SEF och SvFF filat på med tysk och dansk coronataktik som grund, och det måste ju ändå ses som ett kliv åt rätt håll för de som vill se allsvensk fotboll även utan publik.

Man kan överlägga och fundera, och förhoppningsvis komma med ett svar i nästa möte i nästa vecka. Som jag tror blir ett betydligt mer avgörande sådant.

Då har FHM all information.

De känner till planen, och de lär ha bestämt sig.

Och det finns många som kommer sova dåligt fram tills dess, och när de sover så är det säkert med hållna tummar.

För det är klart att SEF och SvFF vill dra igång fotbollen för att det är en härlig sport och vi vill se tävling och vi vill underhållas.

Men lita på att nya tv-rättighetsinnehavaren Discovery och lika nya spelsponsorn Unibet - som tillsammans lassar in sådär 700 miljoner kronor per allsvensk säsong - ligger på sin partner SEF ordentligt för att göra allt man kan för att få till stånd ett öppnande av säsongen.

Den pressen känner fotbollen, hur mycket man än bekräftar den fina relationen till sina partners, och vice versa.