Tegnell: "De 22 människorna på planen är det mindre problemet"

I dag klockan 10:00 startade ett möte som kan bli helt avgörande för beslutet om allsvenskan och svenska cupen kan starta upp i juni som planerat.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare uttryckt sig pessimistiskt kring att det är möjligt. Samtidigt har såväl Danmark som Tyskland klubbat igenom återstarter av sina ligor - med ett strikt hälsoprotokoll man följer samt spel utan publik.

I FD:s podd "Vad är det som händer" uttalade sig Sef-chefen Svante Samuelsson om processen för att komma fram till en förståelse med Folkhälsomyndigheten som kan ge elitfotboll grönt ljus.

– De flesta människor i det svenska samhället rör sig ändå i miljöer, under stort ansvar naturligtvis, där vi har möjligheter att gå på restauranger på ett organiserat sätt och våra ungdomar går i skolan. Myndigheterna har valt den vägen, och ur det utgångsläget så tycker väl vi i Svensk Elitfotboll att steget kanske inte är så jättestort – att vi under de här kontrollerade formerna reser till varandra, garanterat symtomfria och genomför en match på ett väldigt kontrollerat sätt. Vi tycker väl ändå att det kanske kan ligga i linje med den situation det svenska samhället är i just nu då, säger han.

Inför fredagens möte säger Tegnell att han har svårt att se ett snabbt beslut kring en regeländring som öppnar upp för fotbollen.

– Det finns ett regelverk på plats och vi får se om det kan ändras på, men kanske inte just nu, då det inte är det första på vår lista. Det finns en del annat vi tittar på först, säger han till TV4 och svarar på frågan vad det krävs för att ändra regelverket.

– Det beror lite grann på hur man tänker. Fotboll, i framför allt de högre divisionerna, innebär rätt mycket resande, så i grunden måste vi känna oss trygga i att resandet inte innebär att man sprider smittan i landet onödigt mycket.

Enligt Tegnell så är inte spelarna i sig den största risken.

– Det är inte spelarna som är intressanta eller problemet så att säga, det är alla människor som rör sig runt detta. De 22 människorna som är på planen är det mindre problemet i sammanhanget, säger han till TV4.