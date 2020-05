Bajens nya ekonomichef om att kastas in i krisen

Stephan Thernström anställdes som ekonomichef i Hammarby strax innan coronakrisen bröt ut. I podden "Just idag" ger han sin syn på ekonomin och sin första tid i klubben.

– Det är ändå något som motiverar, säger han.

Hammarby har vid flera tillfällen kommunicerat hur coronakrisen kan komma att drabba klubben ekonomiskt. Bajens vd Henrik Kindlund har tidigare berättat att klubben riskerar att tappa 30 miljoner om de fem-sex matcher utan publik. Han har också berättat att det är ”god natt” om hela säsongen spelas utan publik och säsongskortsinnehavarna kräver pengarna åter.

Mitt i alla ekonomiska beslut som tas står Hammarbys nya ekonomichef Stephan Thernström som påbörjade sin nya tjänst precis när coronakrisen slog till. I podden ”Just idag” berättar han om hur den första tiden som anställd i klubben har varit och hur hans arbete ser ut just nu, säger Stephan Thernström i "Just idag".

– Jag hann jobba i en och en halv vecka ungefär och sedan var det bara att jobba hemifrån.

– Man har fått prioritera om mycket, att gå från tankarna att upprätta nya processer och nya sätta att jobba. Sånt ligger på is. Nu ligger mycket fokus på att skiva elefanten och förstå vad det är som händer ute i samhället, hur det påverkar oss och översätta det i siffror för att sedan lägga upp en plan för verksamheten ihop med styrelsen.

I podden berättar han också om vilka ekonomiska aspekter som är viktigast för att Hammarby ska klara sig ur krisen.

– Det är att säkerställa likviditeten. Tittar man framåt så vill vi behålla en hög nivå bland spelarna och i organisationen och då är det viktigt att titta över hela kostnadsbilden.

– Sedan är säsongskorten jätteviktiga för oss. Framförallt för helårs-resultatet och intäkterna men också likviditeten som kommer under perioder där vi inte har några intäkter eller verksamhet.

Just idag: Om säsongskorten är viktigast, vilka är de andra prioriterade områdena?

– Säsongskorten, sponsorintäkterna och sedan jobbar vi med kostnadsbesparingar som vi kan lösa internt.

På frågan om det har varit jobbigt att inleda sitt nya jobb under coronakrisen ger dock Stephan Thernström ett positivt svar.

– Det är ändå något som motiverar. Man kommer in i organisationen på ett helt annat sätt och behöver lyfta på stenar som kanske inte hade behövts lyftas annars. Förståelsen ökar och man får ta en sak i taget och jobba på.