"Extremt knepig fråga - man vill inte välja bland sina supportrar"

AIK gick i går ut med ett statement kring publiken i coronatider - i den planerade övergångsfasen med begränsad publikkapacitet så väljer AIK tomma läktare. Allsvenska klubbar funderar nu kring den kniviga frågan - Djurgårdens vd Henrik Berggren konstaterar att det är ett tufft beslut som nu landar på klubbarna.

– Man vill inte välja bland sina supportrar. Men vi har inte formellt fattat något beslut än. Det är en extremt knepig fråga, säger Berggren till FotbollDirekt.se.

Att allsvenskan 2020 får inleda med tomma läktare är klart. Frågan är när vi får se matcher inför publik. Fullsatta läktare är nog en bra bit bort - det protokoll som svensk fotboll tagit fram och visat Folkhälsomyndigheten innehåller en plan för hur allsvenskan ska kunna öppna upp igen.

Det sker i sex faser, där Fas 4 är den som fått uppmärksamhet. I Fas 4 finns deletapper där Fas 4A innebär att "endast var var tredje säte i sidled och varannan rad i höjdled är tillåtet att nyttja". Bara sittplatspublik tillåten.

I Fas 4B tillåts sittplats och viss kapacitet på hemmalagets ståplats. 4C tillåter viss kapacitet på bägge lagens ståplatsläktare.

Strax efter det att protokollet blev känt för allmänheten så framkom att klubbarna själva fick utforma upplägg i Fas 4. Med andra ord: Det är upp till hemmalaget i en enskild match att bestämma vilka som får komma in på arenan under fasen med begränsad publikkapacitet. Det bekräftades för FotbollDirekt av SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

Igår gick AIK ut med ett principbeslut i frågan - det är alla eller ingen, deklarerade vd och klubbdirektör Björn Wesström. AIK kommer att köra med tomma läktare fram till dess att man tillåts spela med full publikkapacitet.

Man vill inte tvingas välja vilka som ska få komma in i en övergångsfas, därför tomma läktare fram till man har klartecken om full kapacitet.

Det är en tuff fråga som nu landat i knät på klubbarna, konstaterar Djurgårdens vd Henrik Berggren.

Berggren konstaterar att det här är en del av protokollet som det nog inte lagts ned mest arbete på, men som nu blir den tuffaste nöten för klubbarna.

– Vi har fått info löpande om arbetet med protokollet, men inte på detaljnivå. Just den biten med publiken är det svåraste i det här. Huvudsyftet med hela protokollet, det är att få igång fotbollen överhuvudtaget på ett säkert och bra sätt. Det här är nog inte den delen man lagt mest tid på i arbetet med protokollet.

– Det återstår nog en del diskussion kring det där med begränsad publik i protokollet. Det är vår största utmaning i det här, från det som kommit ut ur protokollet. Hur man ska göra på läktarna.

Det låter på det du säger som att det blivit en olycklig del i det här protokollet för er klubbar?

– Från protokollskrivarnas sida vill man visa att man vill ta ett stort ansvar, att man fasar upp saker och ting. Det är så det har gått till. Men det är andra delar i protokollet som man lagt väsentligt mer tid på. Å andra sidan, man vill komma igång med fotbollen och det står vi alla bakom. Om det här är vad som krävs så får vi köpa det.

När FD frågade olika klubbar efter att nyheten kom ut, så berättade Malmö FF att man kommer kunna ta in 3 500 personer på Stadion i Malmö under Fas 4A. Arenan i Malmö tar drygt 20 000 vanligtvis medan Tele2 Arena tar dryga 30 000.

– Ok ja, vi har inte tittat närmare på det än. Tele2 Arena är lite större, så lite till då utöver 3 500. Men det blir än så länge ett hypotetiskt resonemang, säger Henrik Berggren.

Det kommer snart att komma ett besked kring hur Djurgården kommer göra - Henrik Berggren säger att man kommer involvera supportrarna i frågan:

– Jag förstår att det här är en intressant fråga för många. Men låt oss återkomma om ett tag. Vi kan bara konstatera att vi inte är framme med det här än. Men det jag kan säga är att vi gärna vill föra en diskussion med våra supportrar om det här. Det kommer vi att kommunicera kring snart.





