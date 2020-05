Gyökeres om premiärmålet och MFF: "Kul att de varit intresserade"

Viktor Gyökeres har en stark säsong bakom sig i 2.Bundesliga och blev första svensk att göra mål efter coronapausen i Tyskland. Nu stänger 21-åringen dörren till allsvenskan en tid framöver.

– Det är klart att jag inte säger nej till allsvenskan för all framtid men just nu siktar jag på annat, säger han i FotbollDirekts podcast ”Vad är det som händer?”.

21-årige Viktor Gyökeres blev ensam målskytt när St Pauli hemmaslog Nürnberg med 1-0 i 2.Bundesliga förra helgen. Matchen var St Paulis första efter det att den tyska elitfotbollen dragit igång igen och den inbytte svensken firade målet genom att springa med händerna bakom öronen framför de tomma läktarna.

– Det var lite konstigt. Det är inte så att man kan hoppa in i en hög och fira tillsammans utan det blir mest för sig själv, vilket känns lite speciellt såklart. Man är van vid att folk hoppar på en eller sådär men nu ska man hålla avstånd. Men det var fortfarande skönt att göra mål såklart, säger Gyökeres i FotbollDirekts podcast ”Vad är det som händer?”.

I podden berättar den förre BP-anfallaren och U21-landslagsmannen också om säkerheten kring matcherna i Tyskland, framtiden i Premier League-klubben Brighton och hur han ser på uppgifterna att Malmö FF såg honom som en perfekt ersättare till Markus Rosenberg i vintras.

– Det är roligt att en så pass stor klubb i Sverige har varit intresserade av mig såklart. Det är alltid kul att få höra det men jag är i Tyskland nu, vill göra det så bra jag kan här och sedan hoppas jag även göra det bra i Brighton om jag får chansen där.

Allsvenskan som liga är inte aktuellt?

– Nej inte just nu. Det är klart att jag inte säger nej till allsvenskan för all framtid men just nu siktar jag på annat.

Viktor Gyökeres lånades ut från Premier League-klubben Brighton till St. Pauli inför den här säsongen och står noterad för 18 matcher och sju mål såhär långt.