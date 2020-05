EXTRA: Zlatan skadad på träning - kan bli borta länge

De oroväckande nyheterna om Zlatan Ibrahimovic kom strax efter lunchtid på måndagen.

38-åringen ska under en vanlig träning med Milan varit med om att något gått snett i en avslutssituation. Enligt rapporter från Sky så finns en farhåga att hälsenan är skadad vilket i sådana fall skulle kunna betyda en lång frånvaro från fotbollsplanen.

Sky skriver att ytterligare undersökningar kommer att göras under eftermiddagen där man väntar mer exakta svar, men om det rör sig om hälsenan så kan den omryktade flytten till Hammarby försenas eller rent av gå upp i rök. Hammarbys sportchef Jesper Jansson:

– Nej, jag har inte hört detta och då pratade jag med honom så sent som under morgonen. Jag kan inte säga mer nu, jag måste sätta mig in i det innan jag kan kommentera det mer, säger Hammarbys sportchef Jansson till FotbollDirekt.se.



Ibrahimovic har varit tillbaka i Milano sedan två veckor tillbaka för att förbereda sig för omstarten av Serie A. Hans kontrakt med klubben löper ut i sommar.

