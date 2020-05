Inledande omgångarna klara - 08-derby i tredje omgången

Svensk elitfotboll tillkännagav ett nytt spelschema på fredagseftermiddagen efter ett möte mellan allsvenskans och superettans klubbledare och svenska fotbollförbundet. Detta sedan FHM och regeringen gett klartecken för idrott från och med 14 juni. De tre första omgångarna är spikade men inga exakta speldatum är satta. Precis som önskemålet har varit från FHM om att minimera resandet är de tre första omgångarna satta utifrån ett perspektiv med många lokala möten.



Efter att ha skjutit upp allsvenskan i lite mer än en månad blev det på fredagsförmiddagen grönt ljus och nu har klubbarna kommit överens om ett inledande spelschema. De tre första omgångarna har spikats, då man inte vill göra något längre schema än det, utan avvaktar ett Uefa-möte 17 juni. Det är nästa fas plus att svenska cupen då ska fastställas hur och om den ska slutföras.



I och med att det fokuserats på lokala möten spelas ett derby mellan Hammarby och AIK redan i den tredje omgången.



ALLSVENSKAN:

Omgång 1

IK Sirius – Djurgårdens IF

Hammarby IF – Östersunds FK

IFK Norrköping – Kalmar FF

IFK Göteborg – IF Elfsborg

Falkenbergs FF – BK Häcken

Örebro SK – AIK

Helsingborgs IF – Varbergs BoIS

Malmö FF – Mjällby AIF

Omgång 2

IF Elfsborg – Hammarby IF

BK Häcken – Malmö FF

Djurgårdens IF – Örebro SK

Kalmar FF – Helsingborgs IF

AIK – IFK Norrköping

Östersunds FK – IK Sirius

Mjällby AIF – Falkenbergs FF

Varbergs BoIS – IFK Göteborg

Omgång 3

IK Sirius – BK Häcken

Hammarby IF – AIK

IFK Norrköping – Djurgårdens IF

IFK Göteborg – Mjällby AIF

Falkenbergs FF – Kalmar FF

Örebro SK – Östersunds FK

Helsingborgs IF – IF Elfsborg

Malmö FF – Varbergs BoIS

SUPERETTAN:

Omgång 1

Ljungskile SK – Örgryte IS

Akropolis IF – Dalkurd FF

AFC Eskilstuna – Västerås SK

GIF Sundsvall – Umeå FC

Halmstads BK – Trelleborgs FF

GAIS – Jönköpings Södra IF

Degerfors IF – IK Brage

Östers IF – Norrby IF

Omgång 2



Trelleborgs FF – Östers IF

Västerås SK – Degerfors IF

Jönköpings Södra IF – Ljungskile SK

Dalkurd FF – AFC Eskilstuna

Norrby IF – GAIS

Örgryte IS – Halmstads BK

Umeå FC – Akropolis IF

IK Brage – GIF Sundsvall

Omgång 3:

Ljungskile SK – Trelleborgs FF

Akropolis IF – Örgryte IS

AFC Eskilstuna – Umeå FC

GIF Sundsvall – Dalkurd FF

Halmstads BK – Jönköpings Södra IF

GAIS – IK Brage

Degerfors IF – Norrby IF

Östers IF – Västerås SK