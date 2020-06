Så har Malmös forne guldhjälte mött krisen - känner sig nervös

Markus Halsti har hunnit bli 36 år gammal men har inte släppt sin karriär.

Efter guldet 2010 med Malmö FF så försvann han till amerikanska MLS och numera finns han i danska Esbjerg.

Här berättar han för Svenska Fans om hur han klarar sig i rådande coronakris.

''Vi hade tur eftersom vi kunde låna en av vår vänners sommarstuga för dom första veckorna av lockdown. I stugan var man nästan helt borta från allt så det var riktigt skönt för oss och där kunde man bara fokusera att njuta tiden. Det var ju en liten semester för oss''.



Den danska superligan har gått igång innan allsvenskan och det är ett Esbjerg som kommer tillbaka till ligaspelet under press. Indragna i bottenstrid som man är så är det svåra veckor rent sportsligt som väntar för Markus Halstis klubb.

Men oavsett det utsatta läget så visar den forne Malmöhjälten faktiskt lite lättnad med tanke på den lockdown han levt under i Danmark, helt olikt hur Sverige hanterat krisen.

''Känslan är ärligt talat lite nervöst eftersom vi ligger näst sist men också för all man vet inte riktigt var man är efter så långt uppehåll, individuellt men också som ett lag och för oss det gäller att leverera direkt från första matchen om vi vill stanna kvar''.

''I början fick vi program till första två veckorna men efter det kunde vi inte ha nån kontakt med tränarna, även om man var skadad, eftersom EfB valde att gå till ett ”lönekompensation program” som betydde att man skickade hem alla anställda''.

''Så man fick inget program och eftersom allt var stängt så man var ju tvungen att vara kreativ… Jag tänkte själv då att det här är en möjlighet att prova lite annorlunda saker, till exempel gå till stranden och göra workout där eller gå till hamnen och hitta på alla möjliga grejer som man kunde använda för workout''.

Men det är långt i från nog med det. Det är inte frid och fröjd bara för att spelet kommer i gång, det är inte så Halsti ser det.

Det kommer att fortsatt finnas omständigheter som inte är att leka med - helt enkelt väldigt lite som kommer att vara sig likt, jämfört med före krisen.

'' Haha, vad ska man börja... Som troligen många kan förstå så nästan allt som händer utanför fotbollsplanen har mer eller mindre ändrats''.

''Till exempel vi kan inte alls använda omklädningsrum, inte ens på matchdag, så även till matcherna måste vi komma in till stadion med allt klart till matchen. Vi kan inte ens gå inne på stadion så dom har byggt platser till bägge lag där dom kan sitta och ha taktikmöterna innan match och i halvtid. Man kan inte heller gå in och se matchen om man är skadad eller avstängd''.

'' Dom här är bara några exempel av många så man kan lätt konstatera att fotbollsspelarens vardag har ändrats rätt kraftigt. Men det viktigaste för oss är ju vad som händer inne på planen och det fortfarande detsamma som innan''.

Det här är en del av en längre intervju som Svenska Fans redaktion för Malmö FF har gjort och Halsti berättar bland annat om hur han 36 år gammal börjar tänka på det som kommer att komma efter karriären.



FOTNOT: Esbjerg vann i den danska omstarten med 1-0 mot Ålborg för några dagar sedan i omstarten av den danska superligan.