Bekräftar för FD: Bahoui jagar slutkvitto - och Kolbeinn i maxträning

AIK är på väg mot stor lättnad. I dag kan FotbollDirekt avslöja att Kolbeinn Sigthórsson är premiärklar samt hur Nabil Bahoui är mycket nära och inom kort står inför ett sluttest.

- Nabil har ett slutgiltigt test kvar innan han deltar fullt ut i kollektiv träning och han har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med teamet runt honom, säger AIK:s sportchef Henrik Jurelius till FotbollDirekt.se.



I december kom beskedet från AIK att Nabil Bahoui hade skadat sig svårt i ett fall över en plastkon på en träning.

Det hann bara bli två starter och sex inhopp innan han korsbandsskadades i den där situationen och första prognosen pekade mot åtta månaders frånvaro.

Nu är han emellertid nära comeback.

I dag kan FotbollDirekt avslöja att stjärnan inom kort genomgår ett sluttest för att kunna bli slutgiltigt premiärklar.

- Nabil har ett slutgiltigt test kvar innan han deltar fullt ut i kollektiv träning och han har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med teamet runt honom, säger AIK:s Henrik Jurelius till FotbollDirekt.se.

- Återigen vill jag lyfta fram hans fantastiska inställning till sin skada och det starka jobb som han, tillsammans med teamet, har gjort i sin rehabilitering under vintern/våren.

Där på så går sportchefen ännu längre kring ett namn som Kolbeinn Sigthórsson som nu tränar för fullt igen för första gången på allvar sedan ett EM-kval mot Moldavien i november förra året.

Nu maxtränar islänningen sedan en tid tillbaka.

- Kolbeinn har haft lite problem med en underkroppsskada som hållit honom i reducerad träning under några dagar, men han deltar nu i kollektiv träning igen.

Hur stor är chansen till spel i premiären?

- Båda behöver tid i kollektiv träning och där är Kolbeinn direkt aktuell för spel.

Din bild av Bahoui just nu?

- Återigen vill jag lyfta fram hans fantastiska inställning till sin skada och det starka jobb som han, tillsammans med teamet, har gjort i sin rehabilitering under vintern/våren. En fulltränad Nabil Bahoui ser vi alla fram emot att få tillbaka och vara fullt tillgänglig för allsvenskt spel igen.

Sigthórsson?

- Kolbeinn tränar på och är otroligt motiverad inför säsongen. Han besitter stora kvalitéer som vi hoppas att få användning av under året.

Denna Corona kris må vara svår men skademässigt är ni kanske mest gynnade av alla klubbar. Det här skulle kunna få avgörande betydelse för er säsong. Hur viktigt anser du det är att få med båda från start till skillnad från om båda hade missat 8-10 veckor?



- De är som alla vet båda två riktiga spetsspelare som kan avgöra matcher för oss, så självklart är det positivt att gå in i en säsong med att ha dem i denna status nu istället för att ha dem i ytterligare några månaders rehab, säger AIK:s sportchef och fortsätter:

- Sen vill jag poängtera att för Kolbeinn har det aldrig varit aktuellt att missa några 8-10 veckor utan han har deltagit större delen av denna försäsong.



Positivt alltså kring Bahoui och Sigthórsson, men desto svårare kring Eric Otieno.

Henrik Jurelius gillar inte alls den situationen för ett namn som gkort sådana framsteg denna vinter.

- Oturligt nog så drabbades Otieno av en skada förra veckan, vilket givetvis påverkar oss negativt i samma veva. Det är inte bra.