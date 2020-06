Blev på liv och död för Bajen: ''Aldrig någonsin lagt så mycket tid''

Zlatan Ibrahimovic har personligen engagerat sig och Hammarby har under ett år intensivt jagat en lösning med supertalangen Akinkunmi Amoo.

Idag är den nigerianske 18-åringen klar för fyra år - men glöm spel i allsvensk premiär.

- Nej, även om han är en exceptionell talang så kommer det att krävas tid. Våra papper är i dag inskickade till Migrationsverket och med nya rutiner där så kommer säkert bara det att ta några veckor, säger chefscout Mikael Hjelmberg till FotbollDirekt.se.

Det är alltså ett intensivt arbete som pågick i över ett års tid nu och sett till antalet rubriker så blir han en av de mest påpassade utländska namnen i allsvenskan på många år.

Akinkunmi Amoo är en tonåring som jagats av flera kända utländska klubbar och att han nu till sist förverkligas är onekligen en prestigeseger för Hammarby - inte minst sedan Zlatan Ibrahimovic tidigare i år gick så långt så att att han personligen gick in och engagerade sig kring övergången. Lägg där till hur namn som Odilon och Aidoo fick ett symbolvärde som starkt spelade in i Amoos val.



När nu affären till sist har gått igenom så har FotbollDirekt fått en intervju med chefscout Mikael Hjelmberg som suttit i centrum i spelet som så länge pågått kring denne Amoo.

- Relationsbyggandet har varit avgörande. Vi har investerat oerhört mycket tid i det här och nej jag tror aldrig någonsin vi har lagt ned lika mycket tid på någon annan utländsk spelare, beskriver chefscout Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt.se.

- Man kan utan vidare säga att vi lagt ner mer tid på honom än någon annan spelare. Han är scoutad i tre världsdelar och åtta länder.- Vårt rykte som klubb har stärkts något oerhört. Aidoo var först igenom muren, sen kom Odilon. Idag vet agenter och klubbar att Hammarbys väg är omhändertagande, utvecklande och framgångsrik. Det har definitivt spelat en stor roll.- Inte så jag legat sömnlös över det. Inte så mycket för coronakrisen som snarare gynnat oss när allt stannade av. Det fanns ju så många stora utländska klubbar intresserade. När marknaden dog så blev det nog en fördel för oss.- Vi har aldrig tagit något för givet utan arbetat väldigt hårt för att allt skulle lösa sig. Det har bitvis varit ganska svettigt. Vi har ju så klart insett att det finns klubbar större än Hammarby som har varit intresserade.- Det krävs i alla fall väldigt mycket för en sådan här extrem talang ska hamna i Sverige och nyckeln för att ha någon chans är att komma tidigt in i en process och lägga så mycket tid som vi har gjort.- Nej, inte i en allsvensk premiär. Han är inte ens i Sverige ännu och vi har så sent som i dag skickat in hans papper till Migrationsverket som dessutom har nya rutiner som gör att det kommer att ta längre tid att få processen klar. Det kan ta några veckor.