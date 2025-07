Stjärnan lämnade i tårar när Tyskland premiärvann

Efter Sveriges premiärseger gjorde Tyskland och Polen upp under kvällen.

Tyskarna drog det längsta strået och vann med 2-0, men laget fick sin stjärna och lagkapten knäskadad som bröt ut i tårar.

EM kickade i gång i onsdags och under fredagen var det lagen i grupp C att träda in i turneringen.

Tidigare under fredagen besegrade Sverige grannlandet Danmark med 1-0 och senare under kvällen var det Tyskland och Polens tur att drabba samman.

Tyskland vann matchen med 2-0 efter mål från Brand och Müller i den andra halvleken, men efterspelet kom framförallt att handla om lagkaptenen och stjärnan Giulia Gwinn, som lämnade planen i tårar i den första halvleken på grund av skada.

Tyska fotbollsförbundet meddelar att Gwinns ena knä är skadat – och det återstår att se hur pass allvarligt det är med Bayern München-spelaren.