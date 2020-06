Haksabanovic klar - Norrköping med sin största affär någonsin

IFK Norrköping kallade på torsdagskvällen till presskonferens. På den presenterades mittfältaren Sead Haksabanovic som klubben köper loss från West Ham.

- Det här är den största affär som Norrköping någonsin gjort på nyförvärvssidan, sade klubbens ordförande Peter Hunt på presskonferensen.

Kontraket med Haksabanovic är skrivet på fyra år.

Lånet av Sead Haksabanovic närmade sig ett slut och det såg länge ut som om "Peking" bara skulle kunna få använda honom i fem matcher. Nu blir det dock längre än det, då Haksabanovic presenterades på en presskonferens på torsdagskvällen av IFK Norrköping.

Enligt Expressen tvingas IFK Norrköping punga ut med mellan 20 - 30 miljoner kronor för mittfältaren.

- Vi har lagt en ekonomisk grund de senaste fyra-fem åren och därför törs vi göra den här affären, sade Peter Hunt på presskonferensen, utan att gå in på en närmare summa hur mycket klubben betalat för honom.



Kontraktet är alltså skrivet på fyra år men ordförande Peter Hunt tror inte att Haksabanovic blir kvar kontraktstiden ut i klubben.

- Jag tror inte han blir kvar i fyra år. Större klubbar lär vilja ha honom. Vi tog ett beslut i styrelsen för en månad sedan att gå "all in" och det lyckades.



Utåt sett har IFK Norrköpings företrädare gett sken av att förhandlingarna gått trögt med West Ham och det har länge sett ut som om Haksabanovic skulle vara tvungen att återvända till London-klubben. Det visar sig dock i efterhand mest ha varit en dimridå.

- Vi har haft ett gott förhandlingsklimat hela tiden med West Ham.



Manangern Jens Gustafsson som också var med på presskonferensen menar att det här är ett "statement" från klubbens sida - en signal till övriga klubbar i allsvenskan.

- Den här värvingen visar att klubben är berett att satsa rejält. Den här värvningen har vi inte bara gjort för att göra våra supportrar glada, utan för att vi tror att det här är rätt för klubben både långsiktigt och kortsiktigt.



Ordförande Peter Hunt berättar dock att värvningen gör att Norrköping nu måste ligga lågt ett tag när det gäller nya spelare.

- Vi har visat upp en ganska aggressiv hållning inför det här fönstret. Men det här begränsar förstås möjligheten att göra nya förvärv senare under säsongen.