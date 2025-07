Sky: Liverpool kan gå för Rodrygo

Luis Diaz ser ut att lämna Liverpool.

Då kan de regerande PL-mästarna plocka in Rodrygo från Real Madrid.

Detta enligt Sky Sports.

Luis Diaz är öppen för att lämna Liverpool. Både Barcelona och Bayern München visar intresse för colombianen.

Nu rapporterar Sky-journalisten Sacha Tavolieri att Liverpool s ersättare till Diaz kan bli Real Madrids Rodrygo.

🇧🇷 Luis Diaz’s situation could influence Liverpool’s approach in the market. While Rodrygo (as explained on Saturday) made Premier League his priority despite real Al Nassr approach, #LFC could move for the Brazilian & compete w/Arsenal if they end up losing Diaz — whom they are… pic.twitter.com/UD0y3QvVPD

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2025