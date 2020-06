"Äh, det är ganska enkelt att träna Bajen"

Han erkänner att den nya rollen som favorit i allsvenskan är ovan.

Men menar samtidigt att det är “larvigt” att tippa Hammarby som guldlag 2020 före Malmö FF - och säger att inget lag i serien kommer drabbas lika hårt av de tomma arenorna.

FotbollDirekt tog ett längre premiärsnack med tränaren Stefan Billborn inför en säsong som inte är som någon annan.

Och ställde frågan: Vad är det svåraste med att träna Hammarby IF?

- Äh, det är nog ganska enkelt träna Bajen egentligen.

Han erkänner att det är annorlunda i år.

Visst, i vanlig ordning snackas det Malmö FF när det snackas var Lennart Johanssons pokal kommer att hamna den här säsongen - men förhandstipsen landar också mer än ofta på Söder i Stockholm.

Hos Stefan Billborns offensiva frustande ångvält, Hammarby.

- Ja, jag håller med om att det är annorlunda nu. Även om jag tycker att vi förra året var rätt lågt tippade, sexa-sjua, så där. Det var väl okej, men vad baserar folk det på, undrar Billborn.

Och han fortsätter:

- I år, om man ska tippa en segrare i allsvenskan så ska Malmö FF ska vara etta. Det är lite larvigt att tippa oss etta. Jag menar, de (Malmö FF) säger ju att de har det bästa laget de någonsin haft, och de kommer sätta folk på läktaren som alla de andra topplagen skulle spela från start. De har också råd att agera (på spelarmarknaden) om det skulle krävas, medan vi andra vänder på kronorna, säger Billborn.

- Jag säger inte att de kommer att vinna, men tittar man på det så borde man tippa dem etta. Sen kan vi vara med och hugga om vi får allt att stämma, och det är ett gäng lag som kan. Pandemin har inte direkt gjort att det är lättare att veta var man står, tvärtom. Framför allt att veta vilka styrkor och svagheter man kliver in i säsongen med.



- Och det är ju samma med motståndarna, det var ju tre och en halv månader sedan vi spelade sist.



Du baissar inte era chanser nu bara, för att göra läget lite mer behagligt?

- Lagdel för lagdel, betygsätter man det så har vi ett jäkla bra lag. Det är klart att vi har en bra trupp. Vi har till exempel ett jättebra mittfält, men kollar du AIK så har de (Enoch Kofi) Adu, Sebastian Larsson och (Ebenezer) Ofori, det är inte heller så dåligt. Så okej, det är många lag som är bra. Jag menar, Djurgården vann ju i fjol.

Ni var 13-2-0 hemma i fjol med publiktrycket i ryggen. Nu kommer det att råda tystnad på Tele 2. Vad kommer det att betyda?

- Mycket. Sen får vi göra det bästa av situationen. Men det vore att förminska publikstödet att säga att det inte skulle påverka oss. Det är klart att det är en svaghet för oss, men något vi måste förhålla oss till, säger Billborn.



- Vi är ju i symbios med publiken. Folk säger att vi var dåliga borta på gräs i fjol, men det stämmer inte. Vi var generellt dåliga på bortaplan i fjol. Även om vi vann några matcher så var det bara två bortamatcher som var godkända. Det var Örebro och AFC i Eskilstuna, men då hade vi också fler supportrar med oss än hemmalaget hade. Och då var vi också spelmässigt ganska bra.

- Klart som sjutton att publiken har betydelse. Vi måste hitta medel för att dra upp tempot. Det är det som är grejen. Många kan spela i ett högt tempo, många är skickliga nog för att klara av det höga tempot - men med 25 000 supportrar som trycker på så är det betydligt lättare.



Hur jobbar man med det då?

- Vi måste göra spelarna medvetna om att ta mer plats på planen, med kroppsspråk och med sina röster. Visa sina medspelare på alla sätt att det är något man vill - att vilja vinna och visa engagemang.

Har ni tränat på det? Går det ens?

- Vi pratade om det redan i mars, att det skulle kunna vara en faktor. Vi pratade om matchen mot AIK borta i fjol, där det var tyst långt in på matchen på grund av supporterprotester. Vi skulle spela högt och rakt under tystnaden, under de första 20 minuterna, men vi sprang i bandysvängar och de gick rakt igenom oss.

Billborn fortsätter:

- Sebastian Larsson gjorde två mål där han sprang från mittplanen. Jag menar, det har han ju inte gjort sedan han var tolv år gammal.

- Men sen mötte vi Falkenberg borta, tror jag, och de första tio var tysta på grund av protester, och då gjorde vi det bra mycket bättre. Vi hade lärt oss av erfarenheten, och jag hoppas att vi kan använda samma erfarenhet nu.

Påverkas ni mest av av alla lag i allsvenskan av de tomma läktarna?

- Ja, det tror jag. Det finns alla fall en risk för det.

När du kollade konkurrenter tidigare i år - vad imponerade på dig då?

- Jag skulle säga att det var många lag som kämpade då. Vi låg långt fram, i slutet av februari låg vi där vi brukar vara i juni. Nu får vi backa bandet och hoppas landa i grunderna igen. Det var otur för oss, men samma sak där - det är något vi måste förhålla oss till.

Är det något/någon under försäsongen du överraskats av?

- Njae, det har varit lite för lite snack om Abbe Khalili, han är bättre än folk har koll på. Han går under radarn. Det är snack om att Paulinho kommit in, snack om att vi tappat Djurdjic, men mycket lite snack om Abbe. Det är en jävla bra spelare.

- Han kan spela flera platser och göra det bra. Han är en central spelare från början, men är en väldigt användbar spelare för oss.



Vad är det svåraste med att träna Hammarby?

- Jag vet inte…, svårast…? Det är nog ganska enkelt träna Bajen egentligen. Det är mycket känslor och förväntningar som man måste hantera och man måste ha respekt för det, man måste ha förståelse.

I dessa tider, lönesänkningar, konkurshot, permitteringar och så vidare - har du funderat något på vad du skulle kunna göra om du inte var allsvensk fotbollstränare?

- Näe. Faktiskt inte. Det är väl mycket man skulle kunna göra, men jag vet inte vad. Jobba med människor, i grupper…, jag skulle säkert kunna chefa nån annanstans.

Zlatan - hur skulle du hantera en sådan övergång och tillgång?

- Jag vet inte. Jag tror bara jag skulle se det som en ynnest och en tillgång. Den lilla erfarenhet jag har av att ha honom på träning är enbart positivt. Det är fascinerande att se hur noga han är med allt, hur professionell man kan vara fast man är så mycket bättre än alla andra.

- Zlatan kan spela till han är 40-41 år gammal om han vill. Han var helt överlägsen när han var här. Viljan att vinna, den går inte att mätas med någon annan

- Så det vore en ynnest om han kom, jag ser inga problem där.

Hur är magkänslan då, kommer han?

- Det känns som om ingen har någon direkt magkänsla, det är han som bestämmer. Jag är inte säker på att han vet själv heller.

- Den dagen den lyckan. Det vore en otrolig bonus för oss och för svensk fotboll.



Har ni en bättre trupp än Malmö FF då?

- Vi har i alla fall en spelare som är bättre än alla deras.