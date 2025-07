Liverpool pensionerar Jotas tröjnummer – ”För evigt nummer 20”

Liverpool hedrar Diogo Jota genom att pensionera hans tröjnummer 20 – en unik hyllning efter hans tragiska bortgång i juli.

Beslutet, som gäller i hela klubben, fattades i nära samråd med Jotas familj för att bevara minnet av en älskad spelare för alltid.

Den 3 juli nåddes fotbollsvärlden av den tragiska nyheten att Diogo Jota, 27, omkommit i en trafikolycka tillsammans med sin bror André Silva.



Nu hedrar Liverpool sin bortgångne spelare genom att pensionera hans tröjnummer – nummer 20 – i hela klubben.

– Jag tror att det här är första gången i Liverpool FC:s historia som en sådan ära har tillgivits en individ. Därmed kan vi säga att det är en unik hyllning till en unikt underbar person, säger klubbdirektören Michael Edwards till klubbens hemsida och fortsätter:

– Genom att pensionera det här tröjnumret gör vi det evigt – och därför kommer det aldrig att glömmas bort, säger Edwards.

Klubben meddelar att beslutet fattats i nära samråd med Jotas änka, Rute, och hans familj. Numret kommer att tas ur bruk i alla led inom Liverpool FC – från herrlaget till damlaget och akademin.

– Det var vitalt för oss att inkludera Diogos fru, Rute, och hans familj i beslutet och säkerställa att de var de första att veta vår intention, säger Edwards och fortsätter:

– Han bar tröjan med ära, distinktion och hängivenhet. För Liverpool FC kommer han alltid att vara nummer 20.

