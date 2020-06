LIVE: Nära, nära 2-0 Elfsborg - Sana kan vara på väg in

LIVE



Ingen Jakob Johansson och ingen Mattias Bjärsmyr. Trots det kommer IFK Göteborg ut med en stark startelva.



Samtidigt snackas Elfsborg upp som ett starkare lag än förra året. Har Jimmy Thelin fått ordning på boråsarna?

Så här ser startelvorna ut på Gamla Ullevi:

IFK Göteborg: Anestis - Wernersson, Calisir, Da Graca, Toko - Abraham, Erlingmark, Yusuf, Aiesh, Lagemyr, Söder

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Strand - Gojani, Holst, Olsson, Alm, Karlsson, Frick

HÄR STARTAR FOTBOLLDIREKTS LIVERAPPORT:

1:E MIN: Matchen är igång.



4:E MIN: IFK Göteborg har öppnat det här bra. Yusuf med smart passning som håller på att slinka igenom till framrusande Patrik Karlsson Lagemyr. Ställningen 0-0.



12:E MIN: Simon Olsson framme, rappt Elfsborg just nu, men Erlingmark emellan. Tungan rätt i mun där. Kvickt Elfsborg med bitvis snabba vändningar. Ytterbackar kommer med mycket fint. Blåvitt med problem att freda sig.



16:E MIN: Inte sedan 2003 har Elfsborg vunnit borta mot IFK. Bilden nu sammanfattningsvis så här långt, ja, men första tio klart till hemmalaget, men efter det så har Elfsborg börjat rucka matchbilden.



18:E MIN: Aiesh med ett första livstecken. Visar bra touch. Viktigt för Blåvitt att han kommer in i detta.



28:E MIN: Drickpaus i värmen på Gamla Ullevi. Det är snabba ryck åt båda håll. Ett derby utan triggande inramning med tomma läktare - men det är två lag som hotar åt båda håll. Aiesh fortsätter att sysselsätta på sin högerkant.



35:E MIN: Där smäller det. Simon Strand rammar Yusuf, en hockeytackling ala NHL-proffset Niklas Kronwall. Yusuf liggande, innan han efter ett tag reser sig och tar sig åt nacken. Verkar till sist okej. Ingen varning till Strand.



45:e MIN: Jesper Karlsson bryter in och fintar och fram till Per Frick, stark i boxen, ser till att sätta Elfsborg i ledning i prestigemötet. Karlsson lysande senaste tio minuterna, ställt till med ett litet helsicke för Blåvitt vid flera tillfällen. 1-0 till Elfsborg.



47:E MIN: Robin Söder nära att komma loss direkt men förstatouchen vill sig inte.

Elfsborg förlorade ingen av de matcher de gjorde första målet i. Ja, det här ser klart intressant ut. Vilken framgång det vore för bitvis hårt kritiserade Jimmy Thelin - med en derbyseger direkt.



50:E MIN: Elfsborg håller i. Jesper Karlsson mitt i straffområdet möter ett inlägg med direktskott, pang i fejset på Frick. Oj, hade han inte kommit emellan hade det sannolikt varit 2-0. Mycket nära.



54:e MIN: Nu kan Tobias Sana vara på väg in. Få hade trott att han skulle starta på bänken men så blev det alltså.