Superettan har gått på uppehåll.

FotbollDirekt har slagit sig ihop med gänget bakom Superettanpodden för att få svar på glödande frågor som:

✔️ De vinner superettan 2025.

✔️ Lagen som åker ur.

✔️ Vem vinner skytteligan?

✔️ Spelaren som kommer göra storsuccé.

Video Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

Superettan 2025 har gått på uppehåll. Med strax under halva säsongen spelad är det nydegraderade Kalmar FF som leder tabellen och stormar mot allsvenskt spel 2026, tätt följt av succégänget Oddevold på andraplatsen. I botten hittar vi duon Umeå och Örebro SK, som inte har vunnit en enda match under vårsäsongen.

FotbollDirekt har rådfrågat gänget bakom podcasten Superettanpodden för att få svar på de största frågorna inför höstsäsongen.

Vilket lag vinner superettan?

Harry Maghder:

– Kalmar vinner, men det är absolut inte givet – det kommer bli tight.

Elias Johansson:

– Jag tror att Kalmar, likt Degerfors förra året, kommer att dra ifrån toppkonkurrenterna under hösten och vinna serien med några poängs marginal.

Lennart Sandahl:

– Jag tror att Kalmar trampar plattan i mattan i sommarfönstret och köper sig till guldet. Annars tror jag även att Västerås SK har chansen nu med spelare tillbaka från skada och ett spel som ser bättre och bättre ut.

Vilket lag kommer tvåa och vilket får kvala?

Harry Maghder:

– Största utmanaren tror jag blir Örgryte i slutändan. Superettan är inte så komplicerad, har du de vitala grunderna, som en bra tränare, en nia som gör mål och harmoni i truppen, så kommer du långt – och känslan är att Örgryte har fått ihop just detta. I Superettanpodden inför säsongen stack vi ut hakan och så att Varberg kommer göra en fin säsong, vi tippade dem femma. Nu sticker jag ut hakan ännu längre och säger att de kniper kvalplatsen. Väl där förlorar de stort dock, givetvis.

Elias Johansson:

– Varbergs vårsäsong har imponerat och med den rutinen man har i truppen tror jag att man kommer vara starkare än konkurrenten Örgryte och knipa andraplatsen. Öis får kvala.

Lennart Sandahl:

– Jag drar till med Västerås som tvåa och kvalet kommer Örgryte eller tunga Varberg ta, men jag säger Öis. Den höjd som laget visat under Andreas Holmberg i år är definitivt topplagsklass, med segrar mot exempelvis Kalmar borta.

Vilket lag blir höstens besvikelse och överraskning?

Harry Maghder:

– Höstens besvikelse är svår. Jag tror inte att Umeå plockar mer än 12 poäng i år. Jag minns att när Gais åkte ur allsvenskan 2012 slog de rekord med minst antal poäng på en säsong, med just 12 poäng. Det rekordet slog Falkenberg senare tror jag. Men men, Umeå tror jag kan göra det ännu sämre under superettan-hösten som kommer.

– Höstens överraskning får väl bli Örgryte då. Jag tror att de går upp, och med tanke på hur den klubben presterat de senaste typ tio åren så får vi väl säga att det kvalar in som en överraskning.

Elias Johansson:

– Västerås har stått för en del ojämna insatser under våren och det tror jag att man kan komma att fortsätta göra under hösten.

– Här tror jag att Robin Asterhed och co. kan står för en fin höst och på till och med blandade sig i kampen om en kvalplats. Mycket hänger dock på om Sylisufaj blir kvar. Blir han det så tror jag att Landskrona blir höstens överraskning.

Lennart Sandahl:

– Besvikelsen blir nog att Helsingborg inte lyckas vinna matcherna som krävs för att blanda sig in i toppstriden. Laget har haft svårt att övergå till mer spelförande i år och trots en bra avslutning på våren så blir det för tufft att komma högt upp.

– Överraskningen blir att lilla Oddevold fortsätter hänga kvar i kampen om kvalplats länge och väl. Ett lag med sammanhållning, hårt arbete och fart i sina omställningar. Bra gjort med små resurser!

Vilka lag åker ur superettan?

Harry Maghder:

– Örebro och Umeå är redan ute. Kvalet är omöjligt att gissa så jag fegar och passar.

Elias Johansson:

– Hur mycket man än vill sticka ut hakan här så är det ju svårt att inte svara Umeå och Örebro. Dock tror jag att närkingarna kommer att rycka upp sig rejält under höstan. Frågan är dock om det inte redan är för sent.

Lennart Sandahl:

– Umeå FC har verkligen inte visat något som talar för annat än pladask ned i Ettan. Jag tycker att centrallinjen är för svag och man släpper in oerhört billiga mål. Ekonomin finns inte heller för att storsatsa i sommar så inget talar för annat där.

– Sedan är det svårt att inte säga Örebro. Den enda räddningsplankan är Trelleborg på sista kvalplats men även TFF har resurser att lägga i sommar på att rädda kontraktet. Då tror jag att pressen på ÖSK:s spelare blir det som fäller laget då de visar gång på gång att mentaliteten är svag när matcher ska avgöras.

Vem vinner skytteligan?

Harry Maghder:

– Noah Christoffersson vinner skytteligan.

Elias Johansson:

– Jag bollade upp Rasmus Wiedesheim-Paul som en kandidat inför säsongen och kör på det kortet fullt ut. Han vinner skytteligan, eventuellt delat med någon annan.

Lennart Sandahl:

– Bibout, om VSK lyckas hålla kvar honom i sommar. Annars tror jag att Noah Christoffersson håller undan sin ledning.

Vem blir höstens bästa spelare?

Harry Maghder:

– Höstens spelare blir Edi Sylisufaj om han stannar. En otrolig spelare.

Elias Johansson:

– Ska Wiedesheim-Paul ta hem skytteligan så behöver han accelerera lite under hösten. Så jag svar honom även här.

Lennart Sandahl:

– Tråkigt svar men Bibout igen. Han är alldeles för bra för superettan och VSK kommer tjäna minst 30 miljoner på honom tror jag. Annars får det bli Melker Hallberg som växlar upp ytterligare och ser till att Kalmar löser allsvenskan 2026.

Vilka lag behöver agera i sommarfönstret?

Harry Maghder:

– Blir VSK av med Aaron Bibout så behöver de agera om de vill fortsätta bråka om de allsvenska platserna.

Elias Johansson:

– Här beror det helt på vilka spelare lämnar under sommaren. Men just idag behöver Helsingborg på något sätt ersätta Adrian Svanbäck, och Örebro har ju uttalat att man ska värva sig kvar i superettan och att fyra spelare ska in under sommaren, två redan i hamn (John Stenberg och Dino Salihovic). Så svaret får bli Helsingborg och Örebro.

Lennart Sandahl:

– Kalmar behöver en offensiv spets för att vara mer säkra på att klara målet. HIF riskerar bottenstrid om man inte hittar Adrian Svanbäcks ersättare på ett bra sätt och så måste alla fyra lag i botten (Brage, TFF, Örebro och Umeå) öppna plånboken för att ge sig själva en bättre chans att överleva hösten utan nedflyttning.