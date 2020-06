KLART: Då spelas de kommande omgångarna av allsvenskan

Nu står det även klart när allsvenskans omgång 4-6 kommer spelas.

Under gårdagen kommunicerade Uefa planen för hur Europa- och landslagsspelet kommer se ut under 2020 och tidigare idag meddelade SEF och SvFF en plan för svenska cupen.

Nu har även de allsvenska datumen för omgång 4-6 fastställts.

SEF låter också meddela att omgång 4-6 av superettan förväntas kunna fastställas på måndag och att arbetet med spelordning för omgång 7-30 nu är i full gång efter Uefas besked igår.

Omgång 4-6 av Allsvenskan 2020:

Omgång 4:



Lördag 27 juni:

15:00 Östersunds FK – IFK Norrköping

Söndag 28 juni:

14:30 Mjällby AIF – Hammarby IF

14:30 Djurgårdens IF – Kalmar FF

14:30 IK Sirius – IFK Göteborg

17:30 IF Elfsborg – Örebro SK

17:30 AIK – Malmö FF

Måndag 29 juli:

19:00 BK Häcken – Helsingborgs IF

19:00 Varbergs BoIS – Falkenbergs FF

Omgång 5:

Onsdag 1 juli:

19:00 IFK Norrköping – IF Elfsborg

19:00 Kalmar FF – Östersunds FK

19:00 Malmö FF – Djurgårdens IF

Torsdag 2 juli:

19:00 Hammarby IF – Varbergs BoIS

19:00 IFK Göteborg – AIK

19:00 Falkenbergs FF – IK Sirius

19:00 Örebro SK – BK Häcken

19:00 Helsingborgs IF – Mjällby AIF

Omgång 6:

Söndag 5 juli:

14:30 IF Elfsborg – Malmö FF

14:30 AIK – Falkenbergs FF

17:30 BK Häcken – Hammarby IF

17:30 IK Sirius – Örebro SK

Måndag 6 juli:

19:00 IFK Norrköping – IFK Göteborg

19:00 Djurgårdens IF – Helsingborgs IF

19:00 Östersunds FK – Mjällby AIF

19:00 Varbergs BoIS – Kalmar FF