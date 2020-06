MATCHRAPPORT: Lättnad och glädje på Bravida

HÄCKEN-MALMÖ FF 1-1 (0-1)

Första halvlek: 0-1 (23) Guillermo Molins.

Andra halvlek: 1-1 (93) Joona Toivio (assist Adnan Maric)

Varningar, Häcken: Erik Friberg, Leo Bengtsson

Varningar, Malmö FF: Eric Larsson,

Domare: Andreas Ekberg

Publik: -

DRAMATISKA SLUTET

En stabil bortamatch av Malmö FF såg ut att resultera i tre poäng. Det hade nog inte varit helt orättvist heller.

Men på tilläggstid så flyttade ett vilt krigande Häcken upp allt manskap, inklusive målvakten Peter Abrahamsson, då man fick en vänsterhörna. Och efter en fantastisk skarvnick av Adnan Maric så kunde mittbacken Joona Toivio från nära håll raka in kvitteringen.

Lättnad, och glädje skreks ut på Bravida Arena.

Och en fin och tempofylld allsvensk match fick ett intressant och kanske rättvist slut.

FALTSETAS BJUDNING

Visst, Malmö FF tog tag i matchen direkt, kontrollerade tempo med en hög press där man ganska enkelt vann boll stundtals. Men det krävdes en horribel hemåtpassning för att spräcka målnollan den här kvällen. Häckens rivjärn på mittfältet Alexander Faltsetas hittade då Guillermo Molins med frispelning och den senare rullade enkelt in friläget bakom Peter Abrahamsson.

HÄCKENS TOPPLAGSSPÖKE

Visst, 1-1 mot Malmö FF var starkt. Men bara en seger mot de så kallade topplagen under de två senaste åren, rapporterar Discoverys statistik. Men det är ju känt sen länge, Häcken har oerhörda problem med motstånd av den kaliber som malmö FF besitter, och man undrar ju hur mycket det sitter i skallarna på Häckens spelare och ledare.

En anledning varför jag i år valde att tippa laget längre ner i tabellen. Det här är en tröskel man måste kliva över för att kallas guldkandidat.

MOLINS TOG CHANSEN

Isaac Kiese Thelin stannade hemma i Malmö då han ska bli pappa och Marcus Antonsson tvingades lämna återbud på grund av skada. Då fick veteranen Guillermo Molins en ny chans från start av tränare Tomasson, och tog den. Hårt jobb i det defensiva jobbet och ett påpassligt mål.

HÄCKEN (4-3-3)

Peter Abrahamsson

***

Godswill Ekpolo (UT 75) 6

Joona Toivio 6

Rasmus Lindgren 6

Adam Andersson 5

***

Erik Friberg 5

Daleho Irandust 5

Alexander Faltsetas 4

***

Ahmed Yasin (UT 63) 5

Jasse Tuominen (UT 63) 4

Leo Bengtsson (UT 63) 5

Avbytare:

Jonathan Ursin Rasheed (mv)

Gustaf Nilsson (IN 63)

Viktor Lundberg (IN 63)

Adnan Maric

Oskar Sverrisson (IN 75)

Ali Youssef (IN 63)

Tobias Carlsson

MALMÖ FF (4-3-3)



Johan Dahlin 7



***

Eric Larsson 5

Anel Ahmedhodzic 6

Lasse Nielsen 6

Jonas Bruun Knudsen 6

***

Oscar Lewicki 6

Fouad Bachirou 6

Anders Christiansen (UT 84) 6

***

Sören Rieks (UT 61) 5

Guillermo Molins (ut 76) 6

Tim Prica (UT 61) 5

Avbytare:

Dusan Melicharek (mv)

Behrang Safari

Arnor Traustason (In 61)

Erdal Rakip (IN 61)

Bonke Innocent (IN 84)

Adi Nalic (IN 76)

Pavle Vagic

FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass