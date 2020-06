LÜHR: "En gigant, ett hjärta och ett proffs ut i fingerspetsarna"

Det var ett 08-derby som AIK överraskande dominerade och vann - vad är ditt bestående intryck av matchen?

Att jag satt och tänkte i alla fall 60 minuter: “Men nu måste väl Hammarby ändå trycka gasen i botten!” Men det gjorde de aldrig, och säkert berodde det en hel del på unga AIK:s vilja att derbykriga i alla lägen, en inställning som säkert bottnade i revanschlystnad efter kollapsen mot IFK Norrköping i omgång 2.

Och - att Per Karlsson gör en enorm skillnad. Jag har skrivit om det svårbegripliga i bänkningen av Karlsson i de två första omgångarna, något AIK-tränaren Rikard Norling också uppmärksammade på presskonferensen efter Peking-matchen, och jag hade i alla fall inte fel.

En gigant, ett hjärta och ett proffs ut i fingerspetsarna. Per Karlsson är fortfarande en av allsvenskans bästa backar.

Kunde AIK jubla åt något mer, kanske något som hände i matchen Malmö FF-Varberg?

Japp. Det finns som ingen som håller på AIK som i dag inte (möjligen skadeglatt) njuter av Anders Christiansens mentala break down som resulterade i två gula kort, en tappad poäng - och avstängning i nästa allsvenska match mot…., just det, AIK.

AC är en av seriens absolut bästa och mest dominanta spelare, och hans offensiva betydelse för Malmö FF är enorm. Att möta Malmö FF med och utan AC är två helt olika saker, och jag vet vad de 15 andra tränarna i allsvenskan föredrar.

Om inte Malmö FF är bäst i allsvenskan just nu, vilket lag är det då?

Kolla in tabellen. IFK Norrköping har de två senaste matcherna gjort 7-1 och samlat ihop sex poäng mot två förmodade guldkonkrrenter i AIK och Djurgårdens IF: Det är en sanslöst starkt resultat, och det finns inga hemligheter bakom succén. Manager Jens Gustafsson basar över ett hårt jobbande LAG, man är förberedda till avspark och man har spetsar lite överallt. Som i mittförsvaret med Rasmus Lauritsen (två mål och två assist på tre matcher), dynamon Christoffer Nyman längst fram (två mål) - men framför allt den skickligaste av dem alla: Sead Haksabanovic.

Vilka kliv han tar just nu, och då var Haksa redan långt fram när serien startade.

Men du måste säga något om Varberg också!

Enkelt. Årets “Måste Ses”, så här långt! Tränaren Joakim Persson är är exakt en sådan “jag skiter väl i vad ni tycker”-profil som allsvenskan mår bättre av.