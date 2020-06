MATCHRAPPORT: På väg mot sitt stora genombrott

IK SIRIUS - IFK GÖTEBORG 2-2 (1-1)

Första halvlek: 1-0 (35) Elias Andersson (Mohammed Khalid Saeid), 1-1 Patrik Karlsson Lagemyr (Jesper Tolinsson)

Andra halvlek: 2-1 (63) Stefano Vecchia Holmquist (Yukiya Sugita), 2-2 (80) Alexander Farnerud (Alexander Jallow)

Varningar, Sirius: Stefano Vecchia Holmquist, Elias Andersson

Varningar, IFK Göteborg:

Domare: Glenn Nyberg.

Publik: -

STARK COMEBACK - IGEN

IFK Göteborg har spelat fem matcher nu, cupmatchen inkluderad och laget har hamnat i underläge i samtliga matcher och bortsett från premiären mot Elfsborg har kommit tillbaka och antingen vunnit eller tagit poäng. En styrka i sig men ohållbart i längden att hela tiden bjuda motståndarlaget på ledningen i matcherna.

LITE AIK-VIBBAR OM SIRIUS

Sirius spel med mycket passningar och vårdande av boll inom laget påminner en del om hur AIK spelade guldåret 2018. Det är helt tydligt att Sirius har sneglat på sättet som AIK spelat, då det finns lägen att spela bollen framåt men hellre rullar ned i backlinjen och spelar där kan till kant några gånger eller hem till egen målvakt, precis det spel som AIK praktiserade när AIK tog SM-guldet.

BlÅVITTANFALLAREN BORDE VISA MER

Sargon Abraham gjorde 22 mål i Division 2 2016. Sedan 23 på 1,5 säsong i superettan för Degerfors. Men hos IFK Göteborg har målskyttet avstannat. Två mål på 35 matcher sedan han kom till klubben sommaren 2018. Lite mer än så borde gå att kräva av en spelare som är värvad för att göra mål. Hade ett rungande stolpskott som var värd ett bättre öde men inte mycket mer än det. Nu har han varit i "Blåvitt" länge nog för att ha kunnat anpassat sig till lagets spelsätt och tempot i allsvenskan för att leverera mer än det han har gjort.

PÅ VÄG MOT GENOMBROTT

Stefano Vecchia Holmquist har behandlats något styvmoderligt hos Sirius men nu ser han redo ut att ta nästa kliv och sitt stora genombrott i allsvenskan. Förra säsongen blev det ingen match från start och bara nio inhopp. Denna säsong 3 av 4 matcher från start och i den match han fick agera inhoppare i mot Häcken stod han ut från mängden och även mot Blåvitt var han en av matchens förgrundsfigurer. En spelare som blir riktigt intressant att följa resten av säsongen.

IK SIRIUS (3-4-3)

Lukas Jonsson 5

***

Daniel Jarl (ut 89) 5

Tim Björkström 5

Karl Larson 6



***



Axel Björnström 5

Adam Hellborg 4

Elias Andersson (ut 86) 6

Stefano Vecchia Holmquist (ut 74) 7



***

Nahom Netabay (ut 65) 4

Mohammed Khalid Saeid 5

Yukiya Sugita (ut 89) 7

Avbytare:



Jonathan Viscosi (mv)

Kebba Ceesay (in 89)

Nicklas Thor (in 86)

Adam Ståhl (in 65) 5

Laorent Shabani (in 74)

Joakim Persson (in 89)

Kennedy Igboananike

IFK GÖTEBORG (4-2-3-1)

Ioannis Anestis 5



***

Victor Wernersson (ut 78) 5

André Calisir 5

Jesper Tolinsson 5

Nzuzi Toko 5

***

August Erlingmark 5

Alhassan Yusuf (ut 65) 4



***



Hosam Aiesh (ut 76) 4

Patrik Karlsson Lagemyr (ut 87) 6

Tobias Sana 5



***



Sargon Abraham (uf 65) 4



Avbytare:

Tom Amos (mv)

Adil Titi

Alexander Jallow (in 78)

Alexander Farenrud (in 65) 6

Noah Alexandersson (in 87)

Giorgi Kharaishvili (in 65) 5

Emil Holm (in 76)



FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass