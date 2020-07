Lugnar genom att minnas tidigare kris: ''Sedan jävlar hände något''

''Nu måste vi sluta upp upp bakom laget och ge energi'', skriver han bland annat i ett nytt inlägg på sin Facebook.



I media beskrivs det som en mardrömsvecka för Hammarby och ilskan bland Bajens spelare var stor efter förlusten senast mot allsvenska nykomlingen Mjällby.

På torsdag väntar ännu en allsvensk rookie i Varberg och som dessutom imponerat än mer än Blekingelaget så här långt.

Frågan är nu hur stora konsekvenserna blir för Hammarby av förlusten senast?

Klart är under alla omständigheter att det är ett oerhört känsligt läge för en årets kanske största guldfavorit inför torsdagens möte med Varberg.

Vid ännu en förlust, samtidigt som Norrköping i kväll slår Elfsborg, ja, då vore Bajen redan elva poäng bakom serieledarna och guldet kan på ett tidigt stadie snart vara förlorat.

I det ger sig nu Hammarbys största namn i modern tid in i den svåra situationen och vill nu lugna bilden kring Bajen och skriver i ett nytt inlägg ett försök att nyansera situationen - att alla fans nu borde stanna upp och minnas fjolåret vid samma tidpunkt.

''Vi inledde dåligt även förra året, sedan jävlar hände något, om än en match för sent'', skriver han bland annat nu på sin Faceboook.

''Vi har ett lag som kan så mycket mer än de visat så här långt''

''De kommer att komma tillbaka. Vi vet att de har en otrolig kapacitet''.

Däremot förnekar inte Kennedy problemen, det att det inte sett bra ut så här långt. Men samtidigt är han noga med att betona hur han han hoppas på att fansen håller inne med ilska mot spelarna.

''De har varit motigt inledningsvis. Så är det. Men nu måste vi sluta upp bakom laget och ge dem energi. Som pensionerad spelare, men också lagkapten, vet jag vad fansens stöd betyder''.