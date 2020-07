Blåvittlegendarens syn på rivaliteten: "Är något speciell med AIK"

I kväll spelas ett hett rivalmöte på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och AIK. Ett möte med långt gångna anor tillbaka i tiden.

För FD minns storspelaren Glenn Hysén, 60, tillbaka samtidigt som han ser framåt. Han är övertygad om att Blåvitt vinner i kväll och han ruckar inte på sitt förhandstips om att klubben slutar topp-3 i allsvenskan.

En av IFK Göteborgs och svensk fotbolls allra största genom tiderna sitter hemma och rullar tummarna inför kvällens stormatch. Den här gången får han inte se sitt Blåvitt på plats mot AIK - en match han annars aldrig brukar missa.

– Jag är glad att allsvenskan är igång. Sen är det astråkigt att det är som det är utan publik. En match som i kväll hade man ju stöttat IFK stenhårt på plats, säger Glenn Hysén, trefaldig svensk mästare och dubbel Uefacupvinnare med IFK Göteborg.

Avancemang i cupen mot Hammarby och senast en upphämtning mot Sirius som gav poäng och visade prov på moral. Glenn Hysén är helt säker på att Blåvitt är på rätt väg.

– Alltså, jag känner att det är något bra på gång. Förra året spelade Blåvitt ut Malmö, Djurgården och AIK. Eller ja, de var i alla fall klart bättre. Jag ser med stor tillförsikt fram emot matchen i kväll och jag blir inte ett dugg förvånad om IFK vinner - även om de kanske börjat säsongen sådär.

– Jag har mer eller mindre sett alla matcher och det har varit lite blandat. Ingen riktig struktur ibland, men de gör mål mot Varberg i slutet och samma sak nu mot Sirius. Det är ett jäkla go i laget. När Jakob Johansson kommer in och kan börja bidra så får man även in en ledargestalt som kommer bli väldigt värdefull. Jag har sagt att Blåvitt slutar topp-3 och det står jag fast vid. Att vinna blir ju svårt nu när Norrköping seglar iväg men jag har ingen anledning att inte stå kvar vid mitt tips.

En spelare som Hysén vill lyfta fram lite extra är Patrik Karlsson Lagemyr.

– "Paka" har varit jättebra. Han kan ännu bättre, men utifrån svårigheterna han har haft så är det fantastiskt att se honom så bra igen. Om (Giorgi) Kharaishvili kan komma igång igen så blir det viktigt för laget också. Det är en riktigt bra spelare.

När han får minnas tillbaka till tidigare AIK-möten så har han svårt att komma på något positivt minne som sticker ut. Det första som kommer upp i skallen är den där jäkla matchen om guldet 2009. Det är såna minnen som sitter kvar, säger han och skrattar.

Varför är det en sån tydlig rivalitet mellan Blåvitt och AIK anser du?

– Jag vet faktiskt inte när det började, men det är något speciellt med AIK och det har väl varit så nästan i alla tider. Hammarby har varit lite mer; "hållå, hallå - hur är läget, vi kör på så får vi se hur det går" och Djurgården lite mittemellan AIK och Hammarby. Vad den där starka rivaliteten med AIK grundar sig i vet jag faktiskt inte.

Vad är din bild av det AIK som kliver in i den här säsongen. Rikard Norling har ju gjort en helomvändning med mer offensivt spel, snarare än det cyniska, och satsningen på unga spelare?

– Ja, precis det är som i Blåvitt nu med de unga och det är ju jättekul. Jag gillar att de vågar spela och inte bara åker upp hit för att grisa. Sen finns det supportrar som skiter i hur laget spelar bara de vinner, men jag kan hålla med om att AIK ser roligare ut än på länge. Sen så spelar ju det där ingen roll om man torskar massa matcher. Då blåser det direkt i vilken storklubb som helst.

– Jag tror det blir en match mellan två bra lag. Det kan faktiskt bli riktigt bra fotboll att titta på. Sen är det jäkla synd att man måste följa det från tv:n. Men som sagt, det är som det är.

