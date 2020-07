Imponeras av MFF:s agerande i krisläget inför Djurgården

Malmö FF drabbades inför mötet med Djurgården av corona i organisationen.

Nu får MFF lovord för sitt rådiga och snabba handlande när SEF:s generalsekreterare Mats Enquist nu i en längre intervju blickar tillbaka på en dramatisk tisdag.

– Vi har visat på vilket stort allvar vi tar det här och MFF:s agerande är föredömligt. Jag måste säga det, säger Enquist.

Det blev en dramatisk tisdag inför matchen mellan Malmö FF-Djurgården då MFF meddelade att ett coronafall hanterades i klubben.

Rubrikerna blev snabbt stora, men det stod ändå tidigt klart att matchen skulle kunna räddas.

Djurgårdens IF svarade samtidigt kort därpå genom sportchef Bosse Andersson som valde att visa förtroende och från sitt håll gav Malmö FF tummen upp.

Skåningarna blev den andra klubben att drabbas av corona sedan den allsvenska premiären, där AFC i superettan var den första.

Malmö FF gick till sist vinnandes ur matchen efter en 1-0-seger, men det mesta överskuggades av corona-rubrikerna och möjligen ett bakslag för svensk fotboll gentemot Folkhälsomyndigheten?

Frågan är nu hur det här riskerar att påverka den lobbying och politik som pågår för att öppna upp stängda läktare igen, samt hur SEF och förbundet ser på Malmös hantering och överhuvdtaget sjösatta säkerhetsrutiner?

FotbollDirekt har nu på lördagen fått en längre intervju med generalsekreterare Mats Enquist:

- Vi har inget annat än stort förtroende för Malmö FF:s sätt för hur situationen inför Djurgården hanterades.

- Nej, vi har ''what so ever'' inte fått någon kritik från Folkhälsomyndigheten. Inte alls, den enda gången vi haft en mindre incident sedan den allsvenska premiären var när Zlatan fick gå in i Hammarbys omklädningsrum. Vi känner verkligen att vi har en säkerhet som fungerar utifrån de protokoll vi presenterade för FHM, säger Enquist och resonerar:

- Det är ett på alla vis jättearbete vi lagt ner och fortsätter att lägga ner. Vi har visat på vilket stort allvar vi tar det här och MFF:s agerande är föredömligt. Jag måste säga det.

Berätta om rutinerna och hur det ser ut steg för steg när någonting blossar upp som exempelvis inför mötet mellan Malmö FF-Djurgården?

- När en händelse sker som denna så meddelar berörd klubb oss omedelbart, precis som Malmö FF gjorde genom vd Niclas Carlnén och vidtar givna åtgärder enligt protokoll.

- Man måste också ha klart för sig att protokollet är så pass omfattande att det i stort sett omfattar en rutin för kontroll av spelarna från det att de vaknar till läggdags. Det är prioriterat för att inte öka risken för smittspridning. I det ingår att mäta kroppstemperaturer, dialog med närvarande läkarpersonal och ledare, samt överhuvudtaget vaksamhet kring minsta symtom.

- Klubbarna och vi inom SEF stämmer av hela tiden och får löpande information och man kan påstå att det handlar om en verklig övervakning av spelarna och omedelbar isolering när det händer.

Mats Enquist fortsätter:

- Men som inför Malmö FF-Djurgården så handlar det också om en helhet. Det vill säga att matchdelegater tydligt på alla matcher möter upp och överhuvudtaget övervakar protokollet.

- Ingen som inte är anmäld till en match kommer in. Ingen. Är du inte anmäld på förhand och har en motiverad syssla så kommer du helt enkelt inte in.

- Därtill kommer även bedömningar från så väl matchläkare som fysios. Klubbarna stämmer också av att den trupp man ställer upp med är symptomfri.

- Till sist finns ett stort individuellt ansvar om självskattning som ska lämnas till domaren inför match.



Hur ser du på att allsvenskan nu trots allt drabbas, försvårar varje enskilt fall ansträngningarna till att öppna upp igen?

- Alltså, jag vet inte hur folk tänker, men fotbollen kommer ju inte skonas av denna smitta. Fotbollen är en del av samhället och det är inte olikt banker eller andra företag, vad du vill. Smittan finns där, och ingen kan garantera att den stoppas helt. Det kommer att hända och hände nu inom fotbollen, men vi jobbar ju på att begränsa det till ett absolut minimum. Det kan vi däremot ta ansvar för.

Kan du känna dig ängslig för att det här helt enkelt inte får hända för många gånger framöver...?

- Självklart får det inte det. Dum vore man annars, men vi kan inte annat än jobba så rigoröst som möjligt och fortsätta med detta jättearbete, för det är vad det är.

- Men vi kan väl börja med att konstatera att på klubbnivå så är det säkert 5-10 personer per klubb direkt inblandade i smittskyddsrelaterade frågor, detta gånger 32 klubbar. Lägg där till resurser från SEF och Förbundet, matchdelegater och så vidare och det handlar om hundratals personer.

Hur känner du eller ni den pressen som ständigt finns där och där varje händelse riskerar att förvärra fotbollens återgång till ett normaltillstånd?

- Jag säger att det finns ingen panik. Självklart finns en oro, vi har mycket att leva upp till, men jag känner mig uppriktigt ganska trygg. Det protokoll som vi har skapat fungerar verkligen och är ett nav vi arbetar efter. När jag jämför med våra kollegor internationellt så känner jag att vi ligger långt framme.

Per Eliasson jobbar för SEF och är chef för matchdelegaterna, och så här ser han på tisdagens händelse.

- Jag tycker att Malmö tog ett fantastiskt ansvar. De visade att de visste exakt vad de skulle göra och var övertydliga i hur vi meddelades, säger Eliasson och fortsätter:

- Jag hann inte tänka någonting när jag fick höra om det, men måste säga att Malmö FF visade hur man tar ett jätteansvar och skötte processen otroligt bra.

- Men sedan måste jag verkligen få betona vilken enorm respekt alla supportrar visar. Jag menar att inte skapa folksamlingar utanför arenor och större grupper sportbarer eller liknande. Det underlättar vår sak enormt att få den hjälpen.