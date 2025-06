Rüdiger utsatt för rasism – utreds av Fifa

Antonio Rüdiger har utsatts för rasism.

Real Madrid-stjärnan ska ha kallats för n-ordet av Pachucas kapten Gustavo Cabral.

Detta rapporterar The Athletic.

Real Madrid besegrade Pachuca med 2–0 i klubblags-VM under söndagskvällen.

Efterspelet har dock inte handlat om fotbollen, utan om en eventuell rasismskandal.

The Athletic rapporterar att Real Madrid-stjärnan Antonio Rüdiger påstås ha blivit utsatt för rasism.

Enligt uppgifterna så ska Pachucas kapten, Gustavo Cabral, ha kallat mittbacken för n-ordet under mötet mellan lagen under gårdagen.

– Toni (Antonio Rüdiger) har förklarat för oss vad som hände. Fifa utreder nu detta. Vi tror på honom. Det är oacceptabelt, säger Real-tränaren Xabi Alonso efter matchen, enligt The Athletic.

NEWS: Real Madrid defender Antonio Rudiger was allegedly racially abused by Pachuca captain Gustavo Cabral during Sunday’s Club World Cup group stage fixture.https://t.co/4TN9IDW1IS — The Athletic (@TheAthletic) June 22, 2025