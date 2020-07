AVSLÖJAR: Satt deadline för stjärnan - kan lura Blåvitt på affär

Linus Hallenius uppgavs i söndags kväll vara nära en övergång till IFK Göteborg.

I dag kan FotbollDirekt avslöja att Gif Sundsvall slutförhandlar med den 31-årige-stjärnan och har tio dagar på sig att lösa ekonomi för affären.

- Jag kan i alla fall säga att vi verkligen gör allt, allt vi kan för att lösa det här. Ja, det handlar om konkreta samtal och vi hoppas snart hitta en lösning, bekräftar sportchef Urban Hagblom.



Det har sett ut som att Gif Sundsvall är borta ur bilden.

Sportbladet avslöjade i förra veckan att Linus Hallenius är nära IFK Göteborg (som ersättare till svårt skadade Robin Söder), detta sedan han den gångna helgen brutit sitt kontrakt med cypriotiska Hapoel.

Men samtidigt så tyder nu i dag mycket på att den 31-årige stjärnan har ett annat förstaalternativ i Gif Sundsvall som nu enligt FotbollDirekts källor går mot slutförhandlingar.

Enligt FD:s uppgifter så är det ett intensivt arbete som just nu pågår för att lösa ekonomin som krävs, men enligt FotbollDirekts källor så är ändå Gif och Hallenius överens om ekonomiska villkor för en övergång.

Det vill säga - om Giffarna bara får fram den nivå som diskuterats med det förra Cypernproffset så blir det Giffarna - och inte Blåvitt.

Men superettanklubben är satt under tidspress och ska ha givit sig själv 10-14 dagar för att få fram medel.

Sportchef Urban Hagblom bekräftar även nu i dag att Sundsvall är fast beslutet att vara med in i det sista kring en spelare som nu är Bosman, detta oavsett IFK Göteborgs intresse.

- Jag kan i alla fall säga att vi verkligen gör allt, a l l t vi kan för att lösa det här. Ja, det handlar om konkreta samtal och vi hoppas snart hitta en lösning, bekräftar sportchef Urban Hagblom.

- Vi har samtal. Det är konkreta samtal. Det är stora ansträngningar som görs just nu som vi upplever är positiva.- Svårt därför att vi har utgått från ingenting. Vi jobbar hårt på det här mot ett antal företag.

FotbollDirekt erfar att det krävs en lön i storleksordningen 70 000-75 000 kronor, men samtidigt så ser en stor del av en eventuell affär handla om en lösning som sträcker sig även bortom spelarkarriären - ett helhetspaket.

- Tidspress?- Ja, ja, men det gör vi, men vi vet var vi har varandra.

Linus Hallenius slutade tvåa i den allsvenska skytteligan med 18 mål så sent som 2018. Där efter valde han så alltså utlandsspel i Apoel på Cypern och kommer en här säsongen i från sex mål på 14 matcher.