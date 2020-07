En Djurgårdsexport i skuggan av de stora - men håller på att lyfta i Ryssland

Djurgården och sportchefen Bosse Andersson har sålt många spelare utomlands, för stora summor. Othman El Kabir tillhör inte den skaran namn som brukar nämnas bland DIF:s storexporter.

El Kabir kom till Djurgården sommaren 2016 och lämnade 1,5 år senare i en affär värd runt 5,5 miljoner. Det efter 42 allsvenska matcher och fem mål. Förvisso ordinarie, men långt ifrån det mest aktade namnet hos Blåränderna.

Destinationen för flytten inte heller den mest namnkunniga. FC Ural i ryska ligan. El Kabir är nu inne på andra säsongen med klubben, och han står på sex mål på 20 spelade matcher. Med det lagets näst bästa målskytt.

I går kom senaste målet. El Kabir gjorde 1-0 i 2-1-segern mot Dinamo Moskva, och utsågs sedan till matchens lirare:

In today’s early match, Ural took the lead at home to Dinamo in a game which could have big implications in the race for 6th.



A classic finish from Othman El Kabir. pic.twitter.com/BuzWzqk6UO