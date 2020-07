LÜHR: Är det här nya roliga AIK?

Helsingborgs IF-AIK 2-0 (0-0)

1-0 (68) Alex Timossi Andersson (Anthony van der Hurk), 2-0 (83) Anthony van der Hurk (Filip Sjöberg).

Varningar, Helsingborgs IF: Max Svensson

Varningar, AIK: Sebastian Larsson

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 0

ÄR DET HÄR NYA ROLIGA AIK?

Tränaren Rikard Norling har förklarat att en av anledningarna - och en stor sådan - var att han tycka AIK:s spel helt enkelt var trist att kolla på förra säsongen.

Är det här roligare?

Jag vet att skadelistan är lång, men skulle efter sju spelade omgångar ändå säga: nej.

“Nya” AIK har enormt svårt att komma till målchanser för närvarande, och när de kommer så snubblas de fram lite av en tillfällighet. Ett hopslag på mittplan, eller så. Och när man får läge att att verkligen köra så bromsas löpningarna med boll oftast upp på offensiv planhalva och motståndarna hinner i lugn och ro ställa upp i försvar.

Och då är AIK inte tillräckligt bra för att ta sig igenom.

Modiga AIK är istället väldigt försiktiga AIK.

Och jag skulle säga att det är ganska tråkigt att titta på. Och dessutom går det inte bra alls just nu. Det går till och med riktigt dåligt.

VAN DEN HURK - INGET ATT SKRATTA ÅT

Jag erkänner, när jag såg Helsingborgs IF i början av säsongen och holländaren van der Hurk sprang över det mesta men hade knappast koll på bollen - då smålog jag lite. Och jag och Patrick Ekwall gjorde oss kanske lite lustiga över van der Hurk i “Elvan”. Men mot Djurgården (2-2) så var det just den kraftfulle anfallaren som satte fart på HIF-spelet och låg bakom upphämtningen från 0-2.

Och mot AIK så dominerade han den unge mittbacken Robin Tihi från minut ett, och stod för ett vackert förspel till 1-0-målet som Alex Timossi Andersson knoppade in helt omarkerad.

Och 2-0-målet var en stark insats, då han trängde sig in framför Tihi och nickade in inlägget från Filip Sjöberg.

Segern var HIF:s första i årets allsvenska och “Hurken” har verkligen bidragit till att Olof Mellbergs Helsingborgs IF nu (tillfälligt?) jagat bort de mörka rubrikerna på planen (de ekonomiska kvarstår) och kan börja snegla lite högre upp i tabellen.

DOMAREN MISSADE STRAFF FÖR AIK

Domare Glenn Nyberg stod bra placerad, men missade den tydliga handbollen på Martin Olsson när Bilal Hussein skickade bollen mot mål.

Jag förstår att det svider extra för ett lag som famlar efter att hitta rätt med offensiven och behöver just tillfällen som dessa för att få fart på grejerna.

Även “syndaren” Martin Olsson erkände brottet i DPlay, men det är knappast någon svartgul tröst.

RIBBAN FRÅN OLSSON

Första halvlek var fattig (minst sagt) på målchanser, men Martin Olsson frispark i Budimir Janosevics ribbkryss höll hög klass. Bra fart, bra riktning och AIK-målvakten kunde bara stå kvar och hoppas att det skulle gå som det till slyt gick.

Olsson fortsätter hursomhelst att ta mycket ansvar som mittback i detta HIF, och är oerhört viktig i ett lag som saknar många viktiga spelare - inte minst mittbackar.

HELSINGBORGS IF (4-3-3)

Anders Lindegaard 5

***

Anders Degn Randrup 5

Ravy Dozi 6

Martin Olsson 6

Adam Eriksson 5

***

Mix Diskerud 6

Armin Gigovic 5

Rasmus Jönsson (82) 5

***

Alex Timossi Andersson (80) 6

Anthony van der Hurk (90) 7

Max Svensson 5

Avbytare:

Alexander Nilsson (MV)

Mohammed Abubakari (82)

Assad Al Hamlawi (90)

Noel Mbo

Filip Sjöberg (80)

Ludvig Carlius

Emil Hellman

AIK (3-4-3)

Budimir Janosevic 4

***

Bilal Hussein 4

Robin Tihi 4

Karol Mets 5

***

Heradi Rashidi (63) 5

Sebastian Larsson (78) 5

Ebenezer Ofori 4

Eric Kahl (78) 4

***

Stefan Silva (63) 3

Tom Strannegård (51) 4

Henok Goitom 5

Avbytare:

Kyriakos Stamatopoulos (MV)

Daniel Granli

Enock Kofi Adu (78)

Felix Michel (78)

Robert Lundström (63) 4

Saku Ylätupa (63) 3

Rasmus Lindkvist (51) 4