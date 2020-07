DEBATT: Okunskapen är beklämmande – ignoransen är sorglig

DETTA ÄR EN DEBATTARTIKEL AV SVENSKAFANS LINUS SUNNERVIK

Det ska sluta daltas med supportrarna. I en annorlunda inblick i rådande fotbollsvärld vill Expressens ledarsida se mer "ordning på torpet". Okunskapen och ignoransen är, dessvärre, total.

Expressens ledarsida ger i krönikan ”Polisen ska utreda brott, inte dalta med fotbollssupportrar” ett förslag på hur brottslighet ska bekämpas och pekar på att evenemang som festivaler, konserter och fotboll kräver för stora polisinsatser. Man beskriver att ”en allt hårdare kamp pågått mellan polisen och Fotbollssverige” de senaste åren efter att polisen har skärpt villkorstrappan. Slutsatsen är att det behövs ”mer ordning på torpet”, att man ska sluta ”dadda fotbollsfansen”.



Ungefär så brukar det låta, när folk utan förkunskap försöker ge sig in i debatten.



För att svara, med samma förenklade synsätt: visst vore det fantastiskt med en verksamhet som varje år lockar två miljoner människor över hela Sverige, som varje år drar in en halv miljard kronor till svenska statskassan – och som aldrig någonsin kostade en krona för samhället?

Nu ser inte verkligheten ut riktigt så.



Fotbollens ekonomiska bidrag till samhället är starkare än ovan nämnda siffror – det oberoende revisionsföretaget EY lyfter även fram hur fotbollen bidrar till sysselsättning, restaurangverksamhet och näringsverksamhet – men det kommer aldrig gå att mäta fotbollens kraft i kronor och ören. De människor som besöker allsvenska fotbollsarenor är samma människor som stöttar sina föreningar och verksamheter, som av egen kraft eller i förlängningen bidrar till friskvård för ungdomar, till gemenskap och inkludering, och till förebyggande arbete mot just kriminalitet.



Eller, för den delen, räddar liv.



Senast för en vecka sedan berättade AFC Eskilstunas Tore Eliasson i Aftonbladet hur fotbollen räddade honom ur den kriminella världen. Vi kan räkna upp en handfull, liknande berättelser de senaste åren. Vi kan peka på hur de allsvenska klubbarna arbetar för att få unga i socioekonomiskt utsatta områden att fortsätta studera, eller hur Gatans Lag hjälper folk ur missbruk och hemlöshet.



Det mest tröttsama i den här diskussionen, som dyker upp någon gång om året, är att fotbollen utmålas som ett problem – en motpart i en konflikt med samhället – som kostar tid och pengar, när sanningen är att fotbollsrörelsen i själva verket är en tillgång som lägger ner enorma resurser för att bidra till samhällsnyttan. Det är precis samma synsätt som bidrar till den konflikt mellan polis och klubbar som Expressen, mycket riktigt, beskriver har eskalerat de senaste åren.



Klubbrepresentanter och arrangörer har under flera år, innan polisens hårdare tillämpning av villkorstrappan, beskrivit en dialog som har fungerat väl, med en förståelse för varandras utmaningar och möjligheter, och färre incidenter än tidigare på allsvenska arenor. Därefter har polisen valt att skärpa tillämpningen av villkorstrappan – att utforma nya regler utan förankring i fotbollsrörelsen – som till exempel ett förbud mot OH-flaggor (de svenska fansens främsta kulturyttring på läktare).



Kritiken inte bara har riktats mot polisens beslut, utan metoderna för att komma fram till beslutet. Under många år har det framgångsrika säkerhetsarbetet byggt på att villkor och regler sätts efter ömsesidig förståelse mellan parterna – ett samarbete som polisen valde att bryta i och med skärpningen av villkorstrappan. Enable Sverige har pekat på att det på sikt riserar att bli "ett direkt demokratiproblem". Samma kritik har nått hela vägen upp till riksdagen där en motion från tre miljöpartister beskrivit att ”Polisens nya arbetssätt i samband med stora fotbollsevenemang bryter ned år av dialog och samarbete” och att förtroendet ”i stor utsträckning raserats”.



Jag letar efter konkreta förslag på förbättringar i supporterfrågan – till klubbar, till fans eller till fotbollens styrande organ – och finner att Expressens ledarsida anser att bästa vägen framåt är att ”få ordning på torpet”. Enkla svar på komplexa frågor.



Med samma lösningsorienterande argumentation vore väl den bästa vägen framåt att lägga ner all fotbollsverksamhet i hela Sverige?



Okunskapen är beklämmande – ignoransen är sorglig.

Linus Sunnervik

Chefredaktör, SvenskaFans.com