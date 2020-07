Nya AIK får andas i fyra dagar - ikväll måste nya Malmö vinna

STOCKHOLM: Man-man-AIK slog Sirius med 1-0 i en match med knivar på svartgula strupar, det gav tre poäng, det gav fyra dagar att andas på - sen står Rikard Norling där med nya krav mot uppstickaren Varberg. Det är så långt tålamodet kommer räcka, det var den tid AIK vann.

Det här med att genomdriva någon sorts "revolution" i svensk fotboll kräver tid, tro och tålamod.

Men framförallt framgång.

Och då spelar det mindre roll hur "revolutionen" sett ut.

Nu gjorde AIK en väldigt väl genomförd match på Friends när de via starkt kollektivt presspel tryckte tillbaka ett smått paralyserat motstånd och där bollen till slut kunde flipperstudsa in i mål via Henok Goitoms påpassliga klack på ett misslyckat Sebastian Larsson-skott.

AIK skapade inte massor av hetta framför Lukas Jonsson i Siriusmålet, men AIK:s metodik fungerade så pass väl att det sällan var särskilt långt till straffområdet och den här gången höll det i 90 minuter.

Det är en sanning.

En annan är (alltid) att ändamålet helgar medlen.

För hur mycket "revolution" man än vill få det till så brukar det ofta sluta med antingen 4-4-2 eller att du ruckar lite på principerna.

Och skickar iväg bollen så långt fram, så fort som möjligt.

Det var det AIK gjorde mot Sirius.

Det var slut ned futsal-duttandet på mittplan, det var upp med bolljävlen till Henok Goitom eller Felix Michel och sen fick man ta det därifrån.

Det var inte direkt så som Rikard Norling ritade upp sin "revolution" när han presenterade den för spelarna i vintras, men nu krävdes det en seger - då får det bli som det blir.

Låt mig återigen citera Nanne Bergstrand i det sammanhanget för att ytterligare poängtera:

"För vissa lag är det viktigare HUR man spelar än att vinna matcherna"

Det går att högakta AIK för modet att bygga en ny annorlunda och krävande spelidé, samtidigt som laget ska lyfta fram ungt.

Men så länge det inte ger segrar så är det ju kosmetika som inte döljer någonting.

Sak samma gäller för "nya" Malmö FF. Vinn eller försvinn.

Idag talar inte många längre om "revolutionen" i IFK Göteborg, där den står och stampar just nu eller den som en gång tog fart i Gif Sundsvall och snabbt hamnade i superettan.

Jag applåderar alla försök till att hitta nya vägar och skapa utrymme för något annat än det traditionsbundna.

Men smartast är alltid att spela så att du får resultat. Det viktigaste är inte sifferkombinationerna, zonförsvar eller man-man, det viktigaste är alltid att vinna.

AIK:s "revolution" kommer behöva mycket mer än en 1-0-seger hemma mot Sirius.

Oavsett hur matcherna vinns, om det så är efter långa bollar på Bengt eller en snedträff från Larsson så ger det tre poäng; tid, tro och tålamod.

Vilket är exakt det som AIK behöver just nu och under ganska lång tid framöver.

***

Helsingborgs moral är stark.

Först upphämtningen mot Djurgården till 2-2, sen segern mot AIK och nu kvitteringen i slutskedet mot IFK Göteborg.

Fem pinnar på Djurgården, AIK och IFK Göteborg ger Olof Mellberg rätt mycket andrum efter den bedrövliga starten.

***

Ett enda mål på övertid gav Djurgården segern mot Falkenberg.

Oavsett vilket börjar nu regerande mästarna hamstra poäng och skapa viss stabilitet igen.

***

AIK:s man-man skapar matcher som får mig att tänka på handbollsmästerskap.

När något helt nytt sätt att spela kunde skapa stora problem för att motståndarna aldrig sett det förut.

Som när några afrikanska nationer spelade utgrupperat försvarsspel.

Några länder - däribland Bengans Sverige - garvade åt det och avslöjade bristerna obarmhärtigt, för att de i grunden var så mycket bättre.

Andra visste inte vart de skulle ta vägen. Totalt paralyserade.

Exakt så var det med Sirius på Friends.

***

Nya matcher idag och vi är i ett läge där det börjar kännas lite för en del lag med höga krav.

Malmö FF ska till Östersund med en bussresa i ryggen som du inte skojar bort. Kommer krävas tre poäng för att inte MFF ska med två ynka segrar efter åtta omgångar.

Hammarby - en annan guldfavorit - riskerar att hamna under ett streck om det blir förlust borta mot Kalmar FF och då förstår ni säkert själva att det börjar bli nervöst på Söder.

Och Häcken-Elfsborg känns ju väldigt mycket som en sexpoängsmatch. Faller Häcken här kan de stå tio poäng från det guld som de aldrig lyckats vinna.