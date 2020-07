LÜHR: Paulinho hjälte när Bajen offensiv lossnade

Kalmar FF-Hammarby 1-2 (1-1)

1-0 (8) Isak Magnusson (Fidan Aliti), 1-1 (45) Paulinho (Alexander Kacaniklic), 1-2 (72) Gustav Ludwigson (Paulinho)

Varningar, Kalmar FF: -

Utvisning, Kalmar FF: Sebastian Ring

Varningar, Hammarby: -

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 0

ÄR DET NU BAJEN RULLAR IGÅNG?

Jag ska inte säga att Kalmar FF:s insats var imponerande, men det var definitivt det bästa av Hammarby jag sett så här långt i allsvenskan i år. Bollen gick snabbt på Guldfågelns arenas gräs, den borttappade offensiven från 2019 skymtade vid flera tillfällen och självförtroendet växte i takt med finesser och öppnande passningar.

Det var en ren överkörning, och segersiffrorna kunde (borde) varit betydligt större - så överlägsna var Bajen den här kvällen.

Skönt också för tränaren Stefan Billborn att se att det var Paulinho (mål och assist) som ledde trupperna när det kom till poänggörandet, och att Gustav Ludwigson även han hittade målet.

SPEL MOT ETT MÅL

Kalmar FF kom ut ganska piggt och fick en tidig 1-0-ledning i den åttonde minuten. Men sen var det färdigt med det farliga för hemmalaget. Hammarby tog över helt och förde matchen totalt i resterande 82 ordinarie minuter. KFF är skadeskjutet, saknar viktiga spelare som lagkapten Viktor Elm, anfallaren Nils Fröling och så vidare. Men det kommer inte att funka att inte ens försöka spela anfallsfotboll, att inte ens försöka. Jag fattar ju att det inte riktigt är så, och att Hammarby faktiskt gjorde en bättre match än det vi sett så här långt i år - men känslan är att det varken finns förmåga eller mod att anfalla så länge man har en poäng i matchen.

Nu har Kalmar FF fem raka förluster. Det är illa. Mycket illa.

VIKTIGT FÖR PAULINHO

Hammarbys offensiv väntar fortfarande på att tugga igång på hundra procent, och en av dem man väntar mest på är ju nyvärvade skyttekungen Paulinho. Brassen har sett trög och tung ut, men den här matchen var ett steg i rätt riktning. Och det var säkert oerhört skönt för alla med grönvita ögon att se 1-1-målet ramla in i första halvleks sista sekunder. Alexander Kacaniklic nickade fram och Paulinhos avslut var sådär, men tillräckligt för att Lucas Hägg Johansson inte skulle orka stå emot skottet.

Att dessutom få agera servitör till Gustaf Ludwigsons snygga 2-1-mål, det stärkte säkert ytterligare Paulinhos självförtroende.

KALMARS LÅNGA INKAST - ENDA HOTET

Det finns en tradition hos Kalmar FF att lassa in de långa inkasten i offensivt straffområde. Det var länge en Rasmus Elm-specialitet, men nu har Svante Ingelsson tagit över jobbet. Det var också ett Ingelsson-inkast i den åttonde minuten som letade sig fram till Fidan Aliti, som i sin tur serverade Isak Magnusson skottläge - och bollen smet in via David Ousteds högra stolpe.

Kliniskt. Nu gäller det bara för Nanne Bergstrand & Co att uppfinna fler sätt att göra mål på än fasta situationer.

KALMAR FF (3-4-3)

Lucas Hägg Johansson 5

***

Emin Nouri 4

Gbenga Arokoyo 5

Fidan Aliti 5

***

Isak Magnusson (64) 5

Romario 4

Carl Gustafsson 4

Sebastian Ring 3

***

Edvin Crona (58) 4

Isak Jansson (58) 3

Svante Ingelsson 4

Avbytare:

Tobias Andersson (MV)

Geir Andre Herrem (58) (67)

Filip Sachpekidis (58) 4

York Rafael (64) 4

Johan Arvidsson (67) 4

Johan Stenmark

Rafael Gimenes da Silva

HAMMARBY (4-2-3-1)

David Ousted 5

***

Simon Sandberg (74) 5

David Fällman 5

Mads Fenger 5

Dennis Widgren 5

***

Jeppe Andersen 6

Junior (63) 6

***

Alexander Kacaniklic (90) 5

Paulinho 7

Muamer Tankovic 6

***

Gustav Ludwigson 6

Avbytare:

Davor Blazevic (MV)

Darijan Bojanic (63) 5

Imad Khalili

Vladimir Rodic (90)

Tim Söderström (74)

Jean Carlos De Brito

Mayckel Lahdo

OMGÅNGENS BÄSTA ELVA - LÜHR OCH EKWALL TAR UT SINA FAVORITER