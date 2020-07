Placeras i allsvenskan på nytt: ”Det är falska rykten”

Nasiru Mohammed lämnade BK Häcken efter sju säsonger förra sommaren.

Nu uppges 26-åringen vara på väg tillbaka till Hisingen.

– Det är falska rykten, säger Mohammed till Göteborgs-Posten.

Efter 42 mål och 33 assist på 203 tävlingsmatcher för BK Häcken lämnade Nasiru Mohammed klubben förra sommaren för spel i bulgariska Levski Sofia. Där har succén uteblivit och Mohammed har bara gjort elva matcher för klubben.

Nu uppger den bulgariske journalisten Metodi Shumanov att Nasiru Mohammed ska vara på väg att lämna Levski Sofia och att en återkomst till BK Häcken ska vara aktuell. Enligt Shumanov kostade Mohammed cirka tre miljoner kronor för Levski Sofia att köpa loss förra sommaren - men att de nu ska vara beredda att sälja för omkring en miljon kronor.

Samtidigt skriver Göteborgs-Posten att Mohammed befinner sig i Göteborg för tillfället och att han nyligen varit och besökt Häcken på träningsanläggningen Gothia Park Academy.

Däremot förnekar Mohammed att han skulle vara aktuell för en återkomst.

– Det är falska rykten, säger han till GP.

Förnekar gör även Häckens assisterande sportchef Martin Ericsson.

– Nej, vi för inga diskussioner. Vi vet att han har haft ett tufft läge, men vi för inga diskussioner.

Ghanaian winger Nasiru Mohammed, one of Levski Sofia's biggest transfer flops in recent years, is on the verge of re-joining Swedish BK Häcken. A year ago Levski paid €300,000 for him, now they're expected to get just €100,000 from selling him. Not a good ROI, definitely pic.twitter.com/T1LAi5edvR