Per Karlsson: ”Kan inte tala för alla - men jag inspireras av det nya”

AIK förlorade mot Djurgården för första gången sedan 2011.

Efter matchen handlade det mesta om Rikard Norlings framtid.

Och AIK-tränaren har fortfarande spelarnas stöd, menar AIK-stjärnan Per Karlsson

– I dagsläget ja, säger han.

Per Karlsson tvingades utgå i den andra halvleken mot Djurgården. Fem minuter senare hade Aslak Witry tryckt dit 1-0 och AIK lyckades aldrig komma tillbaka in i matchen. Förlusten var AIK:s och Per Karlssons första mot Djurgården på nio år.

– Det är väl inte en bra match från något av lagen, men Djurgården kommer härifrån med tre poäng och vi är givetvis missnöjda, säger han.

Vad händer när du går ut?

– Jag har migrän sedan många år tillbaka, och jag började se suddigt. Så det var en säkerhetsrisk där ute.

Hur ser du på situationen som ni är i just nu?

– Givetvis är den väl tuff. Jag har egentligen varit en realist i det hela och insett att vi inte kommer vara med i en toppstrid, utan just nu handlar det om att ta mer poäng än konkurrenterna runt omkring oss.

Rikard Norling var svävande kring sin framtid på presskonferensen efter matchen.

AIK har darrat rejält under säsongsinledning och fått motstå kritik för sitt nya spelsätt - Per Karlsson menar dock på att spelartruppen fortfarande har förtroende för sin tränare.

– I dagsläget ja. Eller jag kan inte tala för alla spelare men jag inspireras av den filosofi att AIK försöker göra någonting nytt. Sen kanske förväntningarna justeras, det är väl det det handlar om.

Simon Tengberg - Mathias Lühr