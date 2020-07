LIVE: MFF tvingas till tidigt byte

LIVE

IFK Göteborg och Malmö FF gör upp om cuptiteln på Gamla Ullevi ikväll.

Ska MFF lyckas skrämma iväg cupspöket eller är det IFK Göteborg som går vinnande ur striden?

FotbollDirekt liverapporterar från matchen med start 17.45.

Inför matchen:

34 år har gått sedan IFK Göteborg och Malmö FF senast möttes i en cupfinal.

Nu är det dags igen och frågan är om MFF lyckas bryta sin cuptitellösa svit ikväll.

Malmö FF tog sin senaste cuptitel 1989 och bara under de senaste åren har laget förlorat mot både BK Häcken och Djurgårdens IF i finalen.

IFK Göteborg har i sin tur vunnit cupen tre gånger under 2000-talet. Senast var 2015 då laget vann över Örebro SK med 2-1 efter mål av Lasse Vibe och Sören Rieks. Från den segerupplagan är det bara Mattias Bjärsmyr som återfinns i laget nu.

MFF är i bra form inför kvällens match - laget har börjat hitta rätt i allsvenskan och får ses som favoriter inför kvällens match. Laget ligger på andraplats i allsvenskan och har skrapat ihop 22 poäng på elva matcher där. IFK Göteborg har inlett svagare och ligger på en elfteplats.

Dagens startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Wernersson, Johansson, Bjärsmyr, Jallow - Abdullahi, Erlingmark - Sana, Abraham, Aiesh - Karlsson Lagemyr.

Avbytare: Amos (MV), Titi, Da Graca, Affane, Farnerud, Holm, Calisir.

Malmö FF: Dahlin - Knudsen, Ahmedhodzic, Lewicki, Larsson - Innocent, Christiansen, Berget - Rieks, Kiese Thelin, Toivonen.

Avbytare: Johansson (MV), Safari, Traustason, Molins, Rakip, Antonsson, Sarr.

***

Här börjar FD:s liverapportering från cupfinalen:

1 MIN: Cupfinalen mellan IFK Göteborg och Malmö FF är igång! Bortalaget med matchens första avslut. Knudsen med långt inkast in mot Blåvitts straffområde - bollen når Berget som slår bollen högt över.

6 MIN: Christiansen avslutar på en studsande boll inne i straffområdet. Skottet går högt över och minuten senare får Kiese Thelin sånär en tå på ett lågt inspel från Berget. Tre bra chanser för MFF redan alltså. Blåvitt har kommit upp på högerkanten ett par gånger men har än så länge inte skapat någon farlighet.

10 MIN: Sören Rieks smäller ihop med Erlingmark och får ont i foten. Rieks får behandling och det återstår att se om han tvingas till byte.

13 MIN: Knudsen når Berget på nytt och det blir farligt på nytt. Anestis blir dock hårt uppvaktad i situationen och IFK får frispark. Fjärde gången MFF söker Bergets huvud på den bottre ytan i straffområdet. Samtidigt står det klart att Rieks tvingas utgå - Marcus Antonsson ersätter.