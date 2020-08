EKWALL: Årets upplaga av Billborns Bajen spelar nån sorts sengångarfotboll

HELSINGBORG-HAMMARBY

1-0 (22) Max Svensson (Brandur Olsen), 1-1 (94) Gustav Ludwigson (Imad Khalili).

Varningar, Helsingborg: Brandur Olsen, Anders Randrup, Mohammed Abubakari

Utvisning, Helsingborg: Olof Mellberg (tränare)

Varningar, Hammarby: Junior, Aimar Sher, Tim Söderström

Domare: Adam Ladebäck

Publik: 0

HAMMARBY SÅÅÅÅ FÖRUTSÄGBART, SÅÅÅ SEGT

Helsingborg parkerade Sundsbussen framför Hammarby och känslan var att den kunde stå där i ett dygn utan att Bajen skulle kunna ta sig förbi.

Men i absolut sista sekunden höll sig Gustav Ludwigson framme och petade in kvitteringen. Nyförvärvet från Superettan känns som en av få spelare i Hammarby som visar att han verkligen VILL. och kan.

För årets upplaga av Stefan Billborns lag spelar nån sorts sengångarfotboll, som ibland kan kan blixtra till på konstgräs, men som blev ohyggligt avslöjat på Olympia.

Det går såååå långsamt och är såååå lättläst.

Helsingborg gjorde det bra i sitt låga försvar och inhoppande målvakten Alexander Nilsson gjorde några bra räddningar, men det var ett tandlöst Hammarby som saknar fart, skärpa och spelare som har självförtroende att göra något extra.

Nu gjorde Stefan Billborn två byten i paus för att få bättre fart, men det blev snarare långsammare.

En spelare som Darijan Bojanic är - jämfört med förra året - helt under isen och i väldigt tveksam fysisk form.

Nu slog Bojanic inlägget som Imad Khalili snyggt nickade fram vid kvitteringen, när Bajen drog iväg desperat.

Men Bojanic är inte ensam om att sakna vad som krävs för att Hammarby överhuvudtaget ska ha en möjlighet att hamna på övre halvan.

Ja, det går att säga att det var en tavla som gav Helsingborg målet och att hemma-HIF backade extremt lågt eller att Hammarby hade allt bollinnehav men - men det är uppenbart att efter 12 matcher så är Hammarby inte ens i närheten av det vi såg 2018 och 2019.





DUNDERTAVLAN SOM NÄSTAN AVGJORDE

Max Svensson gjorde 1-0 men beskrev sitt skott väldigt talande i pausen:

"Det var ett riktigt ruttet avslut", sa han.

Men skjuter man inga skott gör man inga mål, som den gamla klyschan säger.

För vad hände?

Jo, Hammarbys målvakt, David Ousted, fumlade in det lösa skottet via sitt eget bröst - i princip kastade han in bollen i eget mål.



En riktig dundertavla som gav Helsingborg 1-0.





OTÄCK SMÄLL PÅ ABUBAKARI

Mohammed Abubakari, Helsingborgs tuffing på mittfältet, haltade av i första halvlek.

Och det såg inte särskilt bra ut.

Hammarbys Junior kom in våldsamt med dobbarna på ben och knä. Men det var olyckligt.

Junior satsade hårt förvisso men halkade på bollens ovansida och "ramlade" in rakt mot Abubakari.





MÅLVAKTSKRISEN I HELSINGBORG



Helsingborgs IF har det välbeställt på målvaktsposten med Anders Lindegaard som nummer ett.

Han skulle stått den här matchen också såklart, men gjorde sig illa på uppvärmningen och 22-årige Alexander Nilsson fick ställa sig mellan stolparna.

Det innebar att Olof Mellbergs-lag inte hade någon keeper på bänken. För Kalle Joelsson, normalt nr 2, är fortfarande skadad.

Det är oklart hur illa det är med Lindegaard men HIF behöver nog se sig om efter ytterligare en målvakt om man inte ska ned och rota i U17-leden.

Eller möjligen damma av San Siro-Sven som ju redan finns i ledarstaben?

Men vilken match han gjorde Nilsson, strålande parader och säker i övrigt.

***

HELSINGBORG (4-4-2)



Alexander Nilsson - 7

***

Anders Randrup - 5

Mix Diskerud - 5

Martin Olsson - 5

Adam Eriksson - 4

***

Alex Timossi Andersson - 4

Brandur Olsen (65) - 5

Mohammed Abubakari (38) - 5

Max Svensson (88) - 6

***

Rasmus Jönsson - 4

Anthony van den Hurk (88) - 5

***

Avbytare:

Ravy Tsouka-Dozi

Armin Gigovic (38)

Alhaji Gero

Assad Al Hamlawi (88) - för kort tid för betyg

Jakob Voelkerling Persson (65) - 5

Emil Hellman (88) - för kort tid för betyg

HAMMARBY (4-2-3-1)

David Ousted - 3

***

Tim Söderström - 5

David Fällman - 6

Mads Fenger - 5

Dennis Widgren - 5

***

Junior (46) - 4

Jeppe Andersen - 5

***

Vladimir Rodic (46) - 5

Abbe Khalili - 5

Alexander Kacaniklic (72) - 5

***

Aron Johansson (64) - 4

Avbytare:

Davor Blazevic (mv)

Simon Sandberg

Darijan Bojanic (46) - 4

Imad Khalili (72) - för kort tid för betyg

Gustav Ludwigson (64) - 6

Kalle Björklund

Aimar Sher (46) - 4

FD:s betygsskala 1-10.