Ludwigson räddade poäng åt frustrerat Hammarby

Gustav Ludwigson räddade en poäng åt Hammarby med matchens sista spark. 1-1 Helsingborg-Hammarby.

Här är FotbollDirekts liverapport från matchen.

Helsingborgs IF - Hammarby IF 1-1



Dagens startelvor:

Helsingborg: Nilsson - Randrup - Diskerud - Olsson - Eriksson - Timossi Andersson - Hendriksson - Abubakari - Svensson - Jönsson - van den Hurk.

Avbytare: Tsouka, Hellman, Voelkerling Persson, Gigovic, Al Hamlawi, Mbo, Gero.

Hammarby: Ousted - Söderström - Fällman - Fenger - Widgren - Andersen - Junior - Rodic - Khalili - Kacaniklic - Johannsson.

Avbytare: Blazevic (mv), Sandberg, Björklund, Bojanic, Sher, Khalili, Ludwigson.

HÄR ÄR FD:S LIVERAPPORTERING:

1 MIN: Matchen igång!

5 MIN: Kacaniklic på väg komma loss i offensiv box efter väggspel, Diskerud får fram en fot och styr ut till sedermera resultatlös hörna.

7 MIN: Johannsson nära hitta fram till Rodic till höger, HIF-ben i vägen. Beslutsam start av Hammarby.

9 MIN: van den Hurk kommer en mot en mot Fällman, försöker placera bollen vid bortre stolpen men skottet långt utanför.

11 MIN: Hendriksson får gult kort efter att ha sparkat bort bollen efter avblåsning.

18 MIN: Andersen tar skott från distans, både utanför och över. Men än så länge kraftigt spelövertag Hammarby, ännu inte lyckats omsätta det i 100procentiga målchanser.

19 MIN: Kacaniklic med lyft fram mot Johannsson, HIF:s hastigt inkallade keeper Nilsson ut snabbt och roffar åt sig bollen framför Johannsson.

21 MIN: 1-0 Helsingborg - och en enorm tavla av Hammarbys målvakt David Ousted. Ett skott från distans av Max Svensson, rakt på Ousted som har tvål i handskarna och tappar in bollen.

Jättetavla av Ousted när Helsingborg tar ledningen mot Hammarby pic.twitter.com/ozCtrnEaHs — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) August 2, 2020

26 MIN: Bajens bästa chans hittills. Fint spel Söderström till Andersen och ut till höger Khalili, inspel och Kacaniklic i boxen, bredsida tätt utanför.

28 MIN: Nytt Bajen-anfall, Kacaniklic in till Johannsson i boxen, och Johansson faller... Bajenspelarna vill ha straff men domaren blåser för offside på Johannsson.

35 MIN: Bajen fortsätter trumma på - hörna och det är nära att Khalili nickskarvar in den vid bortre stolpen.

37 MIN: Abubakari nere för räkning efter sammanstötning med Junior. Oklart om han kan fortsätta...

38 MIN: Det blir byte. Gigovic in för Abubakari. Junior varnad.

43 MIN: Slutminuter av första halvlek, stort tryck nu från Hammarby men Helsingborg har hela laget samlat på egen halva.

45 MIN: Fenger från distans, bra tryck men Nilsson klarar.

46 MIN: Tre minuters tillägg...

Paus, 1-0 till Helsingborg.

Andra halvlek i gång, Hammarby med dubbelbyte i paus: Aimar Sher och Bojanic in, Rodic och Junior ut.

47 MIN: Bra chans direkt Bajen, Kacaniklic med yttersida i boxen, men Nilsson klarar.

50 MIN: Jättechans Helsingborg! Svensson till vänster, in mot Jönsson som försöker placera in den vid bortre. Ousted revanscherar sig för tavlan i första med en riktigt bra räddning.

51 MIN: Minuten efter, Max Svensson från distans riktigt bra skott och bra räddning på nytt Ousted.

55 MIN: Superchans Bajen! Andersen vänder och vrider i boxen, inlägg mot bortre och där är Johannsson sopren, trycker till med pannan men Nilsson med en jätteparad!

60 MIN: Omställning Bajen, Sher till vänster, utmanar, lägger bakåt till Johannsson som spelar in på Khalili som försöker väggklacka Johannsson ren, missar den passningen...

64 MIN: Aron Johannsson har gjort sitt, Hammarby tar in Gustav Ludwigson.

69 MIN: Lysande frisparksläge Bajen, men Bojanics skott täcks...

75 MIN: Kvarten kvar, Hammarby med ett kompakt tryck men Helsingborg är väl samlat och inga stora målchanser att rapportera om...

78 MIN: Hammarby gör mål på frispark, men spelet är inte ens igång. Faktum är att domare Ladebäck inte ens befinner sig på planen. Han är ute vid Helsingborgs bänk, där han delar ut ett rött kort till Olof Mellberg. Får kliva upp på läktaren Mellberg, efter protester mot domaren får man förmoda.

80 MIN: Ludwigson gör sin grej - löper i djupled. Får en fin boll av Abbe Khalili och avslutar direkt i boxen, skottet i gaveln.

85 MIN: Boll ut till Sher till höger, han nickar in den i mitten men Nilsson lyckas styra bort den framför Khalili. Nilsson, en av matchens förgrundsfigurer. Alltså inkallad att stå efter att Anders Lindegaard gjort sig illa på uppvärmningen. Dröminsats av HIF-keepern.

90 MIN: Snart full tid, Söderström slarvar och tvingas ta ett gult kort. Frispark Helsingborg på mittplan. Frustrerat i Hammarby nu.

91 MIN: Tre minuters tillägg...

93 MIN: Slutminut nu, sista anfallet för Hammarby... jättechans Ludwigson! Men Nilsson räddar igen!

93 MIN: 1-1! Ludwigson forcerar in den! Lyft in från vänster, Bojanic, nick Khalili och Ludwigson kastar sig fram och stöter in bollen.

Ludwigson!! Hammarby kvitterar med matchens sista spark pic.twitter.com/ZZHo2CIz8O — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) August 2, 2020

Slut, 1-1