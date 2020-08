Ousted tar på sig skulden för Bajens poängtapp

– Ett stort misstag av mig. Det är en enkel räddning och jag hade redan något annat i tankarna: att få upp bollen i banan, säger Ousted till Fotboll Sthlm.



Max Svensson testade från distans, ett skott som han i paus kallade "ruttet", när han intervjuades av DPlay.

Men bollen gick in, efter att David Ousted schabblat in det lösa skottet i egen kasse.

– Jag bad om ursäkt till spelarna och sa att det i dag var mitt fel. Jag grävde ner oss i ett hål som vi inte skulle vara i, men det är livet som målvakt. Det händer ibland och man måste gå vidare, säger Ousted till Fotboll Sthlm, och går in på vad som var hans första tanke efter att bollen gått in;

– “Damn”. Får jag säga det? Det är bara en enkel boll där jag är för snabb.

– Men det är en påminnelse om att det inte finns någon enkel räddning.

Till sist 1-1 efter att Gustav Ludwigson kvitterat med matchens sista spark. En poäng för Hammarby, och David Ousted tar fullt ansvar för att det inte blev tre:

Made a mistake today that cost us points. Only thing to do is to own it and move on. #bajen #hammarbyfotboll #team