Häcken-IFK Norrköping 2-1 (1-0) Mål: 1-0 (16) Alexander Söderlund (Godswill Ekpolo), 2-0 (63) Alexander Söderlund (Leonard Zuta), 2-1 (88) Rasmus Lauritsen (Sead Haksabanovic) Varningar, Häcken: Varningar, IFK Norrköping: Utvisning, IFK Norrköping: Filip Dagerstål (59) Domare: Glenn Nyberg Publik: 0

HÄCKEN HEMMA ÄR EN MASKIN Laget från Hisingen förlorar helt enkelt inte hemma på Bravida arena, och på sistone så är det gasen i botten och dessutom fin utdelning vid i stort sett varje tillfälle. Den allsvenska haren IFK Norrköping är redan ifattsprungen och passerad av Malmö FF, och nu tar även Elfsborg, Djurgården och Häcken upp jakten på guldet. Ett delikat upplägg. Matchen mot IFK Norrköping var ungen undantag i Häclens hemmasuccé 2020. Visst dog matchen en smula när Filip Dagerstål drog ner Patrik Wålemark i en frilägessituation och åkte på rött kort efter en timmes spel, men även fram till dess så var det Häcken som dominerade och hade en rättvis 1-0-ledning. Nu står man på fem segrar och två kryss efter sju hemmamatcher, och det är tydligt att det kommer krävas något alldeles extra av en motståndare som vill ta med sig tre pinnar från Hisingen. Och - tunge anfallaren Alexander Söderlund börjar hitta rätt. Det är efterlängtat och nödvändigt om Häcken ska utmana i toppen på allvar.

VAD HÄNDER MED PEKING? Nej, det är väl inte efter en bortaförlust mot Häcken som man ska hissa varningsflagg för IFK Norrköpings guldjakt - men poängtendensen är ju oroande. Kryss mot både Falkenberg och Mjällby innan denna omgång betyder en futtig poäng av nio möjliga - och man har sett sig omåkta av Malmö FF och Djurgården, Elfsborg och Häcken flåsar Peking i nacken. Och kanske ännu mer oroande är att det tidigare så överväldigande spelet och ryktet numera varken skrämmer motstånd eller vinner matcher åt Jens Gustafsson & Co. Nu har man på kort tid värvat både Linus Wahlqvist, som även startade mot Häcken, och Linus Hallenius och jag är säker på att människorna bakom de investeringarna vill se ändring på detta snarast möjligt.

NORRKÖPINGS GALNA BÄNK RÄCKTE EJ Manager Jens Gustafsson körde länge i stort sett identiska uppställningar, och resultaten kom och poängen fullkomligt rasade in. Men tretton omgångar in på en allsvenska med galet spelschema så måste även Gustafsson rotera sin personal på planen, och det resulterade den här gången i att både poängkungen Sead Haksabanovic och nyförvärvet Linus Hallenius började på bänken. Det är galen spets att trycka in vid behov. Och vid 0-1 i halvtid så byttes duon in, men utan att kunna göra tillräckligt med avtryck för att vända matchen på Hisingen.

ZUTA OCH EKPOLO - ALLSVENSKANS BÄSTA Det här är ju mina två favoritytterbackar i allsvenskan, alltså som duo. Den fysiske löpmaskinen Godswill Ekpolo till höger och den sanslöst löpstarke offenisve vänsterbacken Leonard Zuta. Det måste vara allsvenskans bästa tandem just nu. Mot IFK Norrköping svarade duon för varsin assist till en allt hetare Alexander Söderlund (vilken centertank!), och det känns inte som någon slump. Någon av ytterbackarna fyller alltid på i anfallen, och framför allt Zuta är extremt pricksäker i sina inspel.



HÄCKEN (4-3-3) Jonathan Rasheed 5 - Godswill Ekpolo 7 Joona Toivio 6 Rasmus Lindgren 5 Leonard Zuta 7 - Erik Friberg 5 Daleho Irandust (46) 6 Gustav Berggren 6 - Patrik Wålemark (73) 5 Alexander Söderlund (65) 7 Ahmed Yasin (90) 5

Avbytare: Alexander Nadj (MV) Johan Hammar (90) Gustaf Nilsson (65) 5 Jasse Tuominen Viktor Lundberg (46) 6 Adnan Maric Adam Andersson (73)



IFK NORRKÖPING (4-3-3) Isak Pettersson 6 - Linus Wahlqvist (46) 4 Filip Dagerstål (utvisad 59)4 Rasmus Lauritsen 6 Henrik Castegren 4 - Alexander Fransson 5 Eric Smith 6 Andreas Blomqvist (46) 5 - Jonathan Levi (66) 5 Christoffer Nyman 5 (66) Ísak Bergmann Jóhannesson 5

Avbytare: Felix Jakobsson (MV) Linus Hallenius (46) 5 Christopher Telo Abdulrazaq Ishaq (66) 5 Pontus Almqvist (66) 5 Manasse Kusu Sead Haksabanovic (46) 5

FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass