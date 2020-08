''Liknar mer och mer en storaffär - men underskatta inte ÖFK''

ÖSTERSUND-ELFSBORG 0-1 (0-0)

Andra halvlek: 0-1 (50) Jesper Karlsson.



Varningar, IF Elfsborg: Leo Väisänen (26).



Rött kort: Simon Strand (63).

Domare: Glenn Nyberg.



Publik: 0



ELFSBORGS ÖVERLÄGSNA START

5-0, 6-0 i målchanser och det redan första tio minuterna; bland annat ett skott i innerstolpen som räddades i sista stund på mållinjen.

2-0 så långt hade varit logiskt. En obehaglig start för Östersund.

Elfsborg visade varför man statistiskt är seriens bästa bortalag.

Det fanns ingen pardon och framförallt kom initiativen från Jesper Karlsson som hade flera lägen och visade varför han intresserar flera utländska klubbar. Karlsson, tillsammans med sådana som Alm, Frick och Larsson - ja, då händer ofta mycket.



ÖFK kom emellertid ur det där stryptaget och började bitvis brodera ett ganska genomarbetat passningsspel som till sist gav 61-39 procent i bollinnehav i första halvleken.

Och mycket gick genom Nebiyou Perry - den New York-födde 20-åringen var det klart största hotet mot Elfsborg den här kvällen.

I andra akten så såg Elfsborg ut att tidigt få ner ÖFK på knä med Jesper Karlssons 1-0 - men utan att så blev fallet.

Istället föll boråsarna tillbaka och Östersund kunde spela mycket högre än i den första halvleken och hade flera kvitteringschanser. Ja, 1-1 hade onekligen varit rättvist.

JESPER KARLSSON KAN VARA ALLSVENSKANS BÄSTA ANFALLARE

Jesper Karlsson hade gjort fem mål på fyra matcher innan dagens möte med ÖFK - något som gjort honom aktuell för flera utländska klubbar som har lagt bud på stjärnan på lite drygt en miljon euro.

Och vilket mål han gjorde när han i början av andra halvlek klappade till på volley direkt efter en hörna.

Ett rent grandiost nummer av internationell klass.

Men inte nog med det - som han började denna match på Jämtkraft arena. En, två, tre målchanser första tio minuterna:

''Herregud'', var hans kommentar i halvtid - och vi förstår honom.

Men det måste också sägas att denna Karlsson numera är så mycket mer än en anfallare. Titta på hur han går in och så många gånger tar arbete längre ner i banan och inte så sällan kommer i längre löpningar och med det högre fart bakifrån.



ÖFK KUNDE HA HAMNAT I HISTORIEBÖCKERNA I DAG

Östersund var nära att tangera ett rekord med det sjätte raka oavgjorda resultatet i rad. Tidigare har Gais Degerfors och Gefle lyckats med det.

Nu blev det förlust men det är ändå likväl ett ÖFK som visar upp en stabilitet som är långt mycket bättre än klubbens skamfilade anseende och så utdömda nu jämtarna sedan länge är. Just det, ÖFK vann bollinnehavet med solklara procenten 63-37.



ALLSVENSKA KONTRAKTET KAN HA SÅLTS MED JORDAN-AFFÄREN

Östersund må ha dragit in 12 miljoner kronor på transfern av Jordan Kadiri och det må ha varit en affär som bara var ett måste för klubbens överlevnad.

Men efter den nigerianske jättetalangen så är det uppenbart att ÖFK inte räcker till offensivt. Bara elva mål så här långt och sett till den här matchen så är det egentligen enbart Perry som bitvis har någonting att komma med, även om både Turgott och Sellars alls inte är obegåvade. Men ska vi vara krassa så är mestadels Perry på tok för ensam offensivt.



ÅRETS MÅL

Jesper Karlsson igen. Hörnan slogs och bollen i en hög båge mot bortre mot en Jesper Karlsson ett antal meter förbi den bortre stolpen - och han väntade, och väntade innan han knycker till med kroppen och på volley stenhårt trycker in bollen högt invid närmaste stolpen. Har vi sett ett snyggare mål så här långt i år, jag tror inte det.



***



ÖSTERSUNDS FK (4-4-2)



Aly Keita - 5



***

Felix Hörberg - 5



Eirik Haugan - 5 (ut: 88)

Thomas Isherwood - 5



Noah Sundberg - 6



***

Charlie Colkett - 5



Rewan Amin - 5 (in: 66)



Isak Sswankambo - 5

***

Jerell Sellars - 4 (ut: 66)

Blair Turgott - 4 (ut: 76)



Nebiyou Perry - 6



Avbytare:

Kalpi Ouattara - 4 (in: 66).



Ludvig Fritzson - 4 (in: 66)



Francis Jno-Baptiste - 5 (in: 76, spelade för kort tid för att betygsättas)



Ronald Mukiibi - (in: 88, spelade för kort tid för att betygsättas)



Henrik Bellman



Sixten Mohlin



Sam Mensiro





ELFSBORG (4-3-3)



Tim Rönning - 5

***

Johan Larsson - 6

Leo Väisänen - 5

Joseph Okumo - 6

Simon Strand - 5

***

Sivert Nilsen - 5

Simon Olsson - 5 (ut: 65)



Robert Gojani - 4 (ut: 73)

***

Rasmus Alm - 5 (ut: 73)



Per Frick - 5



Jesper Karlsson - 7 (ut: 90)



Avbytare:



Christopher McVey - 5 (in: 65)



Frederik Holst - 4(in: 73)



Samuel Holmen - 5 (in: 73)



Mathias Dyngeland



Gustav Henriksson



Jacob Ondrejka



Marokhy Ndione (in: 90)



FD:s betygsskala 1-10.



1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass