LÜHR: Straff och utvisning hjälpte, men Bajen är ändå på gång

Hammarby-Elfsborg 2-2 (1-1)

0-1 (19) Per Frick (Johan Larsson), 1-1 (32) Imad Khalili (Darijan Bojanic), 1-2 (64) Jesper Karlsson (Per Frick), 2-2 (79) Aron Johansson (straff).

Varningar, Hammarby: Jean Carlos de Brito, David Fällman

Varningar, Elfsborg: Simon Strand, Per Frick, Joseph Okumu

Utvisning, Elfsborg: Simon Strand (79, två gula)

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: 0

HELT ÄRLIGT, JESPER KARLSSON!

Allsvenskans bästa spelare finns just nu i Elfsborg. Det finns ingen eller ingenting som kan stoppa Jesper Karlsson just nu, och det känns som en ynnest att få uppleva den fotbollskonst han bjuder på just nu.

Självförtroendet är på Cristiano Ronaldo-nivå just nu, och avsluten inte så jäkla långt bakom. 1-2-målet är en godbit, där Simon Olsson, Johan Larsson och Per Frick (framspelare!) var inblandade, men den tvärsäkra halvvolleyn i David Ousteds högra burgavel håller inget annat än landslagsklass.

Nio baljor (och fyra assist) är han uppe i nu, åtta mål på de sju senaste matcherna.

Varje gång Karlsson nuddar bollen kring offensivt straffområde så känns det livsfarligt, och han har hela tiden nya lösningar för krångliga situationer.

Den här hysteriska formen kommer ju inte hålla i sig (eller?), men passa på att njuta så länge det varar. Det vore ju rent korkat av en bättre europeisk klubb att inte satsa på denne artist och målskytt.

STRAFF OCH UTVISNING HJÄLPTE, MEN BAJEN ÄR ÄNDÅ PÅ GÅNG

Simon Strand skyddade bollen med handen när Vladimir Rodic gick på avslut. Straff. Det andra gula för Strand. Aron Johansson iskall för 2-2. Och Bajen fick spela elva mot tio sista tio ordinarie minuterna.

En händelserik match fick ett händelserikt och dramatiskt slut, och marginaler (kalla det tillfälligheter) börjar efter en tung säsongsinledning sakta leta sig allt mer till fördel Hammarby.

Men det är också marginaler som Hammarby förtjänar för tillfället.

Mötet med topplaget Elfsborg var svängigt, det var roligt att titta på och det var ännu ett steg i rätt riktning för guldtippade Bajen. Segrar över Djurgården och IFK Norrköping följdes nu av ett kryss mot ett formstarkt och vasst Elfsborg.

Nyckelspelare som Abbe Khalili, Darijan Bojanic och Gustav Ludwigson varvar upp, och Kalle Björklund har varit ett nyttigt tillskott i Stefan Billborns trebackslinje.

Anspänning har bytts till frejdig offensiv, och alla vill vara med och bidra.

Var SM-guldet hamnar beror ju på vilken fart Malmö FF tänker hålla säsongen ut, men närmare toppen smyger sig i alla fall Bajen.

ELFSBORGS FRÄNA MITTFÄLT

Alltså, vi känner igen Elfsborg som det fartfyllda laget som gör snygga mål (kanske inte Per Frick då) och allt känns ganska glamoröst (förutom Frick igen då).

Men det tremannamittfält man ställer upp med just nu med Simon Olsson, Sivert Nilsen och Fredrik Holst - det är en trio som gärna drar på sig blåställen och krigar och är definitivt inte mysiga att tas med i närkamperna.

Där ligger ju också mycket av grunden till glamouren som Jesper Karlsson personifierar, något tryggt att luta sig emot helt enkelt.

En egenskap som också skänker en känsla av fortsatt tätkänning för Elfsborg.

HAMMARBY (3-5-2)

David Ousted 5

-

Kalle Björklund - 6

David Fällman - 6

Mads Fenger - 5

-

Vladimir Rodic - 5

Jeppe Andersen - (ut 80) 4

Darijan Bojanic - (ut 59) 6

Abbe Khalili - 6

Tim Söderström - (in 63) 5

-

Imad Khalili - (ut 58) 5

Gustav Ludwigson - (ut 58) 6

Avbytare:

Davor Blazevic (MV)

Paulinho - (in 58) 5

Junior - (in 59) 5

Aron Johansson - (in 58) 6

Jean Carlos De Brito - (in 63) 5

Aimar Sher - (in 80)

Akinkunmi Ayobami Amoo





ELFSBORG (4-3-3)

Tim Rönning - 6

-

Johan Larsson - 6

Leo Väisänen - 5

Joseph Okumu - 5

Simon Strand - 4

-

Sivert Nilsen - 5

Fredrik Holst - 6

Simon Olsson - (ut 73) 6

-

Rasmus Alm - (ut 61) 4

Per Frick - 6

Jesper Karlsson - 7

Avbytare:

Mathias Lønne Dyngeland (MV)

Christopher Mc Vey

Gustav Henriksson

Deniz Hümmet

Samuel Holmén - (in 73)

Jacob Ondrejka - (in 61) 5

Robert Gojani

FD:s betygskala, 1-10:

1=Totalt misslyckad i allt



2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass