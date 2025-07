Kaboré om det avgörande målet: ”Det är en dröm”

18-årige Elohim Kaboré avgjorde återigen för Hammarby.

Nu berättar anfallaren om känslorna till Fotbollskanalen.

– Det var ett galet ögonblick för mig.

Hammarby tog emot Värnamo på 3arena under lördagen. Det blev förvånansvärt tufft för Hammarby och serietvåan fick verkligen inte till spelet. Med en halvtimme kvar att spela gör Hammarby ett byte. Ut går Montander Madjed och in kommer Elohim Kaboré. 18-årige ivorianen har avgjort förr, med ett sent nickmål mot Häcken borta efter att ha varit inne på planen i bara några sekunder. Även denna gången var det han som skulle frälsa Hammarby, tack vare ett fint inlägg som Kaboré kunde nicka in rakt upp i krysset.

– Jag är bra på att nicka. Om bollen kommer mot mitt huvud, då kommer jag göra mål. Det var ett fint mål.

Målet kom i den 91:a minuten och glädjen från både supportar och spelare var speciell.



– Det var ett galet ögonblick. När jag gjorde målet så blev jag så glad. Jag vill göra mål varje gång så när jag såg att bollen gick in blev jag så glad. Det var ett galet ögonblick för mig.

Efter målet och glädjen sprang Kaboré bakom skyddsnätet fram till supportarna och firade målet. Något han har gjort tidigare och verkar och gilla.

– Jag gillar supportrarna så mycket. När jag var ett barn så tittade jag på matcher på tv och såg fansen och de stora arenorna. Nu är jag här. Det är en dröm. Det är galet, säger Kaboré.

Hammarby ligger tvåa i allsvenskan ett poäng bakom Mjällby.