Djurgården utslagna direkt - Ferencvaros blev för svåra

Bråtveit - Une Larsson - Nyholm - Berg - Witry - Karlström - Ulvestad - Augustinsson - Banda (ut 18) - Kujovic (ut 46) - Edwards (ut 75).

Bänken: Vaiho (mv), Käck, Walker, Radetinac (in 75), Ring, Chilufya (in 46), Holmberg (in 18).

HÄR BÖRJAR FD:S LIVERAPPORTERING:

Snart dags för match - spelarna kommer in på planen till vad vi får anta är Ferencvaros hymn. Den klassiska Champions League-hymnen spelas inte på arenorna så här tidigt i kvalet.

1 MIN: Då är vi igång!

2 MIN: Ferencvaros med ett första försök - ett inlägg från vänster som dock inte når rätt adress, går förbi alla.

3 MIN: Lyft upp på Kujovic som tar emot men i domarens ögon är han allt för brysk och han får frispark mot sig.

6 MIN: Djurgården väl samlat och håller ihop laget bra, Ferencvaros har svårt hitta ytor.

9 MIN: Bra spel Djurgården, bollen ut till vänstewr Augustinsson, han söker ett spel snett bakåt men ungrarna bryter.

13 MIN: Litet break nu, en Ferencvaros-spelare får lite behandling och även Banda har lite ont. Ser dock inte så allvarligt ut att han måste byta.

17 MIN: Det kan nog bli byte på Banda ändå. Kan inte fortsätta. Nu kommer båren ut på planen. Holmberg på väg in.

20 MIN: Första 20 spelade och det är ont om målchanser. Noll faktiskt.

23 MIN: Halva första spelad, Ferencvaros med mer boll men det är inget Barcelona det här ungerska laget, Djurgården har stängt alla anfallsvägar och när man vinner boll så kan man spela runt och andas med boll. Finns absolut möjligheter för Djurgården här, det är känslan.



28 MIN: Första hörnan Djurgården. Augustinsson tar den, Ferencvaros-keepern boxar undan,..

30 MIN: Något billig frispark för Ferencvaros, till höger en bit utanför Djurgårdens straffområde.

31 MIN: Första farligheten - frisparken slås in och går förbi alla, mot mål och Bråtveit tvingas till en räddning på vad som var ett lyft in, hade räknat med att någon skulle få en skalle på det och tvingas kasta sig sent. Djurgården får sedan undan bollen.

33 MIN: 1-0 Ferencvaros - kommer från ingenstans. Bolltapp på egen halva, skott utifrån, touchar Nyholm lite och bra fart på den och Bråtveit hinner inte ner på den, sitter nere i högra hörnet.

35 MIN: Bra anfall Djurgården. Augustinsson med fart på vänsterkanten, ner på kortlinjen, inlägg som når Witry på bortre, han skjuter direkt på uppstuds, svårt att hålla nere det skottet och bollen går högt över.

39 MIN: Farligt inlägg Ferencvaros men Berg kan freda Djurgården i egen box med en bakåtnick.

41 MIN: Ferencvaros har varvat upp, spelar med högre tempo och mer rörelse. Ser nu ut som ett lag som är och ska vara bättre än Djurgården, som det talats om på förhand.

44 MIN: Djurgården med bollinnehav en längre period, ordnar hörna. Lång hörna Witry, förbi alla och bort till Holmberg som inte hinner upp den innan den är över kortlinjen.

45 MIN: Två minuters tillägg...

SLUT på första halvlek, 1-0 till Ferencvaros.

Dags för andra halvlek, byte i paus Djurgården: Chilufya in för Kujovic.

46 MIN: Chilufya bra direkt - ordnar frispark precis vid Ferencvaros boxgräns och gult kort på motståndare.

47 MIN: Witry tar frisparken, drar bollen rakt i muren, går i retur till honom och han skjuter igen, rakt på Ferencvarosspelare.

50 MIN: Chilufya en mot en på vänsterkanten, utmanar, ser ut att ordna hörna men motståndaren hinner i kapp bollen och det blir långkast Augustinsson istället.

51 MIN: Ferencvaros tar bort inkastet men Djurgården biter sig kvar utanför ungrarnas straffområde, Ulvestad med distansskott som motståndarkeepern inte har några problem med.

53 MIN: Bra spel Djurgården, Witry in mot boxen och Holmberg tar emot, men får medspelare i vägen för sig när han ska ladda för skott och Ferencvaros vinner boll.

55 MIN: Farligt Djurgården! Witry, kanske bäst i Djurgården så här långt, ut till Edwards som överlappat, han spelar in lågt mot bortre, nära nå medspelare men målvakten petar den till hörna.

56 MIN: Hörnan nickas till inkast Djurgården på andra sidan. Blir långkast... blir inget av det, till sist inspark Ferencvaros. Men skakig i luften ungrarnas målvakt, svag utboxning i förstaläget. Att lyfta in inlägg är nog ingen dum idé för Djurgårdens del.

59 MIN: Snart timman spelad, Djurgården bättre nu än i första och ungrarna sjunker också ned mer.

60 MIN: Bra spel igen, bollen till Witry som spelar snett bakåt, Ulvestad tar skott vid boxgränsen, tar på Ferencvaros-ben och ut över kortlinjen men Djurgården får inte hörna av någon anledning.

62 MIN: 2-0 - efter en bra period Djurgården så får Nguen i Ferencvaros plötsligt friläge och han är säker och rullar in den i bortre hörnet. Tungt nu för Djurgården.

65 MIN: Augustinsson med bra frispark in, Ferencvarosmålvakten boxar bort men med vissa problem.

70 MIN: 20 minuter kvar nu, och Djurgården måste försöka hitta tillbaka till energin man hade innan Ferencvaros 2-0-mål. Det ser mer passivt ut nu.

72 MIN: Bråtveit försöker med svåra saker nära eget mål, ska chippa över en motståndare till Witry, men det blir inte bättre än att bollen går till hörna Ferencvaros. Blir inget av den men bollen blir kvar på Djurgårdens halva.

74 MIN: Farligt Ferencvaros, ställer om och kommer två mot en, ett misslyckat skott tar på Une Larsson och går till hörna.

75 MIN: Djurgården gör sitt sista byte (det är bara tre byten i CL), Radetinac in för Edwards.

77 MIN: Känns lätt uppgivet i Djurgården. Det är ingen bra insats man gör ikväll. Ferencvaros är ett bättre lag i grunden, men känns som att Djurgården heller inte gett sig själva chansen ikväll.

79 MIN: Bra läge på 3-0 Ferencvaros - ett instick bakom Djurgårdens backlinje och fritt läge till vänster, avslut men parad Bråtveit.

81 MIN: Knappa tio minuter kvar nu, det är mycket bollinnehav för ungrarna. Får vi en forcering Djurgården?

85 MIN: Det är närmare 3-0 än 2-1. Nu ett bolltapp på egen halva och Boli i Ferencvaros vinner boll, avslut från distans, en bit utanför.

87 MIN: Friläge Ferencvaros, Bråtveit kommer ut bra och räddar. Gör sig illa i situationen, spelet stoppat. Får motståndarknä på käken, ser inte skönt ut. Verkar dock vara okej, kommer undan med en sprucken läpp.

89 MIN: Bråtveit okej, spelet igång. Witry tar skott från distans, inte nära mål.

91 MIN: Full tid, tre minuters tillägg.

SLUT, 2-0 till Ferencvaros.