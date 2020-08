AIK är indragna i den allsvenska bottenstriden och satta under stor press.

Situationen i klubben liknar den som Robert Åhman Persson hamnade i sommaren 2010 då han värvades till AIK från Malmö FF.

Den förre AIK-hjälten berättar om likheter och skillnader - då från nu - men också att han känner en stor optimism inför hösten.

– AIK har ett mycket bättre lag nu än vad vi hade då, säger han.

Efter SM-guldet 2009 upplevde AIK en sällan skådad baksmälla under våren 2010.

Gnaget inledde säsongen med att ta sex poäng på de inledande elva matcherna och guldfesten byttes snabbt ut mot krisrubriker och rädsla för en degradering till superettan - känns det igen?

Robert Åhman Persson var en av dem som värvades in under sommaren för att hjälpa klubben ut ur bottenstriden och han minns känslan av att spela i ett AIK under stor press.

– Jag satt och tänkte på den tiden för ett tag sedan. Det första som slog var att ”fan det är tio år sedan”, säger den nyligen pensionerade fotbollsspelaren och fortsätter:

– Jag kommer ihåg att det var lite rörigt och oroligt men jag la inte så stor vikt vid det om jag ska vara ärlig. Jag var mest väldigt glad över att vara tillbaka i klubben och helt övertygad om att vi skulle klara av att rädda kontraktet.

Det hände mycket 2010, vilket är ditt starkaste minne från den säsongen?

– Personligen så var det glädjen över att vara tillbaka i AIK. Jag såg bara fram emot uppgiften med glädje och att få komma in i klubben med positiv energi. Mitt sätt att spela handlar mycket om hjärta och passion oavsett om man ligger i botten eller toppen. Det är min spelstil och var kanske en anledning till att de tog in mig då.

Hur är det att vara spelare i AIK när det går tungt?

– Jag kan bara svara för mig själv men pressen var en av sakerna jag älskade med att spela där och i andra klubbar med mycket supportrar. Det är samma passion och lidande hos supportrar i mindre klubbar också men det blir så pass mycket mer i AIK eftersom att det är så många som bryr sig.

– Men jag tycker att det är charmen, när du är dålig så är du sämst i världen och när det går bra är du kung över hela världen och hur bra fotbollsspelare som helst. De kontrasterna gillade jag som spelare. Det var ofta svart eller vitt och jag hade en förståelse för att det är så och jag tror det är väldigt viktigt att den förståelsen finns. Supportrar får inte bete sig hur som helst, men man måste komma ihåg att det är på grund av dem som intresset är så stort och det måste man kunna hantera och förstå.

Men att det skulle finnas brist för förståelse för detta i dagens trupp är inte särskilt troligt, menar Åhman Persson.

– De har gott om rutinerade spelare som är väl medvetna om hur det fungerar. Henok Goitom, Sebastian Larsson, Per Karlsson och Nabil Bahoui har varit med och de sprider garanterat det budskapet till de lite yngre spelarna som kanske inte är lika medvetna om det.

Det finns en rad likheter med AIK anno 2010 med AIK anno 2020. Spelet har inte lossnat, laget är indraget i bottenstriden och bytt tränare mitt under säsongen.

I veckan har sportchef Henrik Jurelius dessutom plockat in en rad nyförvärv för att väcka liv i laget. Först blev det klart med Sotirios Papagiannopoulos, sedan med Bojan Radulovic och nu Filip Rogic.

2010 hette sommarförvärven Robert Åhman Persson, Helgi Danielsson, Ivan Turina, Goran Ljubojević - och kanske framförallt Mohamed Bangura.

– Den stora skillnaden tycker jag är att AIK har ett mycket bättre lag nu än vad vi hade då. Det finns mycket fler kvalitéer, spets och matchvinnaretyper som kan vinna matcherna på egen hand och ofta är det individuella prestationer som avgör, säger Robert Åhman Persson.

– Det var lite det som hände 2010. Jag kom in med mina egenskaper, gjorde jobbet varje dag men ingen gjorde så stor skillnad som Mohamed Bangura gjorde. Han var ovärderlig för oss. Gav man bara bollen till honom så löste det sig.

Värvningen av Mohamed Bangura är något som Robert Åhman Persson gärna återkommer till.

Anfallaren från Sierra Leone plockades in från IFK Värnamo under sommaren, gjorde succé direkt och vann den interna skytteligan det året.

Åhman Persson beskriver värvningen av Bangura som en vändpunkt.

– Mohamed Bangura kom in och var verkligen glödhet. Vi visste att vi hade en spets som var sylvass och vi visste att vi kunde göra mål. Vi började känna att vi kommer få lägen och att vi kommer göra mål och det är en jätteviktig känsla att ha i ett lag. Bangura kunde vinna matcherna på egen hand medan vi andra kunde fokusera på försvarsspel tillsammans med vår målvakt som även han kom den sommaren 2010, Ivan Turina, vilken legend.

Var det den största anledningen till att ni löste det 2010, att ni träffade rätt med sommarvärvningarna?

– Det hade kanske kunnat gå ändå och AIK har nog gjort det de bör göra nu också. De körde fast med Rikard, de bytte ut honom men har inte fått den effekt de önskat men nu har de gjort tre värvningar. De spelarna kommer in och är oförstörda. De kommer komma in med energi, precis som vi gjorde 2010.

Åhman Persson utvecklar sina tankar kring AIK senaste tillskott:

– ”Sotte” är uppväxt i Solna, vet vad det innebär och är uppvuxen med AIK. Rogic är en energispelare som kommer gnugga i 95 minuter och sedan har vi anfallaren som jag inte har så bra koll på men det har såklart AIK. Han är ung och har inte så mycket meriter men det var inte så många som kände till Bangura heller när han kom 2010.

Vem ser du som Mohamed Bangura i AIK 2020?

– Det är det som blir intressant att se nu med den här nya anfallaren. Det kanske kan bli en ny Bangura - det vet man aldrig. Sedan om man ska vara ärlig, det finns redan gott av matchvinnare i truppen. Sebastian Larsson är en fantastisk fotbollsspelare som gör jobbet varje dag plus många och viktiga poäng, de har Henok Goitom, de har ”Nabbe” som kommer explodera så fort han börjar få lite flyt och de har de yngre spelarna som också kommer kunna höja sig. Abraham, till exempel, tycker jag sett väldigt intressant ut.

– Jag har redan rabblat upp flera som kan göra det för AIK och det kunde vi inte göra 2010.

Det finns både spelare och ledare kvar i klubben som var med när AIK till slut lyckades att undvika kvalplatsen och sluta på en 11:e plats 2010. Robert Åhman Persson är övertygad om att klubben kommer dra nytta av den erfarenheten i höst.

– Det finns fullt med erfarenhet. De kan ställa sig frågor som ”vad gjorde vi bra då och vad gjorde vi dåligt?” Vi ser ju i alla fall ett liknande mönster nu som då. Ibland kan det vara en fördel att vara helt ovetandes också men i det här fallet tror jag det är bra med erfarenhet.

Det låter som att du tror att de kommer säkra nytt kontrakt?

– Ja det tror jag verkligen. Som jag sa innan, de har ett mycket bättre lag nu än vad vi hade 2010. De är bättre individuellt, erfarenhetsmässigt och har fler typer som kan vinna matcher på egen hand. Jag är inte orolig för AIK, det är jag inte.