Åtta raka säsonger i ÖSK - nu kan det vara över

Oscar Janssons kontrakt med Örebro SK löper ut om några månader. Nu kan han lämna klubben - uppgifter gör gällande att en ungersk storklubb visar intresse.

– Om jag ska säga vad jag tror så kommer inte Oscar att säljas under det här sommarfönstret, säger ÖSK:s manager Axel Kjäll till NA.

Oscar Jansson kom till Örebro SK säsongen 2013, efter flera år som ungdomsproffs i England. Nu är målvakten inne på sin åttonde raka säsong i ÖSK. Men det kan stanna där. NA uppger att Jansson valt att inte förlänga sitt utgående kontrakt. En ungersk toppklubb uppges visa intresse.

– Oscar Jansson är ju en av Sveriges bästa målvakter och han har haft en fantastisk start på allsvenskan. Därav är intresset stort, både från Sverige och Europa. Det finns flera förslag att ta ställning till, säger agenten Daniel Rönnberg till NA.

Axel Kjäll säger att han fortfarande har hopp om en fortsättning med Jansson. ÖSK:s manager upplever inte att dörren är stängd och att en förlängning är någon omöjlighet.

– Nej, jag uppfattar det som att vi har en dialog. När någonting öppnas eller stängs så kommer vi att kommunicera det, säger Kjäll till NA.

Skulle man få bud på Jansson och acceptera det så är det bråttom att få in en ersättare. Transferfönstret för spelare in stänger nu på tisdag.

– Så är det. Om jag ska säga vad jag tror så kommer inte Oscar att säljas under det här sommarfönstret. Det är vad jag gissar just nu, säger Axel Kjäll.